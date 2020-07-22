Согласованы новые меры по соблюдению перемирия в Донбассе

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовала дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня. Новые договоренности вступят в силу уже 27 июля, передает ТАСС.

Меры будут действовать до полного и всеобъемлющего урегулирования конфликта, уточнил полпред ЛНР в контактной группе, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

27 июля ВСУ и руководство Народной Милиции ЛНР и ДНР издадут приказы, которые предусматривают ряд шагов для обеспечения прекращения огня. В частности, запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование любых видов летательных аппаратов сторон и применение огня, включая снайперский.

Москва, в свою очередь, удовлетворена согласованием прекращения огня, рассказал полпред России в контактной группе Борис Грызлов. По его словам, это произошло "после почти пятимесячного сопротивления" украинской стороны.

Как добавил Грызлов, преодолеть попытки Украины снова уклониться от принятия действенных мер удалось благодаря действиям замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака.

Заседание контактной группы проходило в видеоформате. Следующая встреча состоится 19 августа.