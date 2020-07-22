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22.07.2020 13:41
Рубрика: Digital

Специалисты объяснили, как отличить фальшивый Netflix от настоящего

Текст: Иван Черноусов
С января 2019 года обнаружено более 22 тысяч попыток заражения устройств вредоносными файлами, в названии которых упоминался стриминговый сервис Netflix. Об этом сообщает "Лаборатория Касперского". Чаще всего в качестве приманки использовались сериалы "Очень странные дела", "Ведьмак", "Половое воспитание", "Оранжевый - хит сезона".
Фото: EPA-EFE/CHRISTIAN MONTERROSA Фото: EPA-EFE/CHRISTIAN MONTERROSA
Фото: EPA-EFE/CHRISTIAN MONTERROSA

Злоумышленники добавляют названия популярных шоу в рекламные и вредоносные программы, а также используют их для проведения фишинговых атак. В числе найденных файлов были троянцы с разного рода функционалом, позволяющие, например, удалять или блокировать данные, а также программы-шпионы, с помощью которых можно красть фотографии пользователей и пароли от онлайн-банкинга. Кроме того, эксперты обнаружили вредоносное и нежелательное ПО, замаскированное под сервисы и онлайн-кинотеатры, популярные в России: КиноПоиск HD, Okko, IVI.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/ РИА Новости
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"На стриминговые ресурсы следует заходить только через официальные сайты или приложения в официальных магазинах и не скачивать файлы с неофициальных ресурсов, в том числе разнообразные "модифицированные" приложения, - говорит Евгений Лифшиц, член совета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. - Мошенники сами себя выдают, добавляя названия хитовых фильмов, "смотреть бесплатно без ограничений" и тому подобные зазывалки в название приложения. Настоящие стриминговые приложения как правило называются просто "Netflix" и так далее, следует также проверить количество скачиваний и рейтинг".

По словам эксперта, во многом вина лежит на самом стриминговом сервисе.

"Если вы почитаете отзывы под официальными приложениями в Google Play и AppStore, очень много людей жалуются, что нужное им кино не доступно в российском регионе, при этом цену за подписку россияне платят в полном объеме", - заключает Лифшиц.

Проблема подмены на фейк стоит не только перед Netflix, но и всеми популярными приложениями. "Любая популярная тема в обществе сразу осваивается злоумышленниками", - утверждает Николай Анисеня, руководитель группы исследований безопасности мобильных приложений Positive Technologies. Специалист рекомендует придерживаться нескольких простых правил.

Фото: REUTERS
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Во-первых, нужно устанавливать приложения только из официальных источников, например, Google Play и AppStore. Ссылки на установку приложений с этих площадок часто можно найти на официальных сайтах компаний.

Во-вторых, при переходе на сайт необходимо проверить URL в адресной строке браузера. Официальный сайт Netflix - www.netflix.com, фишинговый сайт может иметь похожее доменное имя, например www.netfllx.com или www.neftlix.com.

"Увы, вредоносы могут просачиваться и в официальные маркеты. Тут стоит обращать внимание на разработчика. Например, официальные приложения Netflix опубликованы от имени Netflix Inc в Google Play. Клоны и подделки будут выложены от имени других разработчиков, иметь меньше отзывов и меньшее число установок", - продолжает Анисеня.

И в-четвертых, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. "В случае Netflix вы должны платить за подписку. Если приложение обещает вам бесплатный доступ ко всем фильмам и сериалам, стоит насторожиться, возможно это кликбейт для установки вредоноса", - заключает эксперт.

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