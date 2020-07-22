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22.07.2020 16:14
Рубрика: В мире

США обнародовали Арктическую стратегию для военно-воздушных сил

Текст: Константин Волков
Арктика - один из наиболее значимых сегодня регионов в геополитическом плане, поэтому США уделяют там особое внимание "оптимизации возможностей" своих ВВС и космических сил. Об этом говорится в обнародованной Департаментом Арктической стратегии ВВС США Арктической стратегии Пентагона.
Фото: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images Фото: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images
Фото: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

"Возрастающее стратегическое значение Арктики требует, чтобы военно-воздушные силы могли защищать интересы страны в этом регионе, который является "перекрестком" США и двух критически важных районов, Индо-Тихоокеанского региона и Европы. Арктика становится все более важным районом для интересов национальной безопасности США", - говорится в документе. Также в нем отмечается, что "из-за достижений великих держав-конкурентов Арктика становится и угрозой для Америки".

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
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Между тем перспектива изменения климата и таяния льдов делают Арктику районом, в котором будет усиливаться конкуренция между различными странами и блоками, считают авторы стратегии. А с учетом больших и труднопреодолимых расстояний именно ВВС и космические силы должны играть в Арктике первоочередную роль.

Пентагон выделяет четыре главных направления деятельности США в Арктике: наблюдение (в первую очередь за российскими силами в регионе) и раннее предупреждение; развитие энергетических проектов; сотрудничество с другими арктическими странами, входящими в НАТО; подготовка для военных действий в условиях Арктики.

В качестве главных баз США рассматривают Аляску и Гренландию - и там, и там уже сегодня существует развитая инфраструктура. Например, на Аляске только в районе мыса Барроу, самой северной точки США, расположены 15 радаров. Также система раннего оповещения находится на американской базе Thule AB в Гренландии.

Фото: Alfio Alessandro Chiarenza of the Imperial College London
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Как отмечается в документе, долговечная и энергоэффективная инфраструктура в сочетании с летательными аппаратами пятого поколения и летальным оружием позволит поддерживать боеспособность и гибкость для решения задач в будущем.

Подобного рода стратегические планы, которые разрабатываются не только в США, показывают, что планы сделать Арктику "территорией сотрудничества", о чем не раз заявлялось на международном уровне, пока что остаются лишь планами. Как отметил, выступая 21 июля на посвященном Арктике семинаре Международного дискуссионного клуба "Валдай" посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов, пока что не стоит рассчитывать, что появится международный договор по Арктике, который "размоет" там права региональных держав, как это удалось сделать в Антарктиде. Также дипломат отметил, что "глобальная экономическая обстановка и изменение климата подталкивают мир к скептическому взгляду на экономическое освоение Арктики".

В мире США Арктика: битва за ресурсы

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