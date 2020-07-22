США потребовали закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне

МИД Китая официально подтвердил попавшие в СМИ утечки о том, что американские власти потребовали закрыть генеральное консульство КНР в Хьюстоне.

Как сообщил официальный представитель дипведомства КНР Ван Вэньбинь, 21 июля от американской стороны "в резкой форме" поступило требование закрыть консульское учреждение в четвертом по населенности городе страны в штате Техас, передает портал thehindu.com со ссылкой на брифинг дипломата.

По его словам, демарш Вашингтона нарушает консульские соглашения между двумя странами и в целом нормы международного права. Господин Вэньбинь также заявил, что пока "консульство открылось в обычном режиме", комментируя публикации хьюстонских репортеров, которые предположили, что накануне на заднем дворе учреждения сжигались некие документы.