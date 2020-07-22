США заказали 100 миллионов доз вакцин от COVID-19

Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech получили заказ от правительства США на сумму 1,95 миллиарда долларов на поставку первой партии вакцины от коронавируса - ста миллионов доз. Ее обещают произвести до конца 2020 года. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте немецкого концерна. Сообщается, что "американский народ" получит к экспериментальной вакцине бесплатный доступ.

В BioNTech не исключают, что в дальнейшем власти США могут приобрести 500 миллионов доз дополнительно. Всего же биофармацевтические компании планируют произвести до конца следующего года около 1,3 миллиарда доз. Примечательно, что договоренность, о которой сегодня объявлено официально, заключена не только с минздравом, но и с министерством обороны Соединенных Штатов. Она действует в рамках программы, предусматривающей начало поставок в США 300 миллионов доз лекарства в течение 2021 года.

Правда, вначале Pfizer предстоит получить разрешение на его "экстренное использование" от Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами США. Да и сам препарат пока не зарегистрирован. Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла признал, что концерн принял решение о клинических испытаниях препарата "на свой страх и риск, чтобы иметь возможность пустить его в оборот как можно скорее, если он будет одобрен". Уточняется, что компании получат деньги только в том случае, если испытания вакцины окажутся успешными, и лекарство будет допущено на рынок.

Разработка вакцины BNT162 основана на технологии, запатентованной компанией BioNTech, и поддерживается ресурсами их партнеров из Pfizer. "В настоящее время она не разрешена к распространению нигде в мире", - говорится в релизе.