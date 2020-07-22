Старые и слабые смартфоны оставят без привычного Android

Смартфоны, оборудованные 512 мегабайтами оперативной памяти, не будут получать доступ к мобильным сервисам Google в одиннадцатой версии Android.

Об этом говорится в новых технических требованиях, которые распространила компания. В список мобильных сервисов Google входят магазин приложений, карты, YouTube и другие сервисы.

Как пишет XDA Developers, в документе также сообщается, что смартфоны с двумя и менее гигабайтами оперативной памяти будут работать не на полновесной версии Android, а на облегченной Android Go.

Таким образом, уже с конца текущего года любое новое устройство на базе Android 10 будет в обязательном порядке поставляться с Android Go. Если аппарат успел выйти ранее указанного срока, производитель вправе использовать на нем стандартную версию Android.

Ранее установка облегченной версии платформы не была обязательной для OEM-производителей, уточняет XDA Developers. Оно же утверждает, что Android Go положительно влияет на производительность девайса.