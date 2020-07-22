У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Старые и слабые смартфоны оставят без привычного Android

Текст:   Антон Благовещенский
22.07.2020,  
16:58
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Смартфоны, оборудованные 512 мегабайтами оперативной памяти, не будут получать доступ к мобильным сервисам Google в одиннадцатой версии Android.

Об этом говорится в новых технических требованиях, которые распространила компания. В список мобильных сервисов Google входят магазин приложений, карты, YouTube и другие сервисы.

Смартфоны Huawei скоро получат новый Android. Что изменится

Как пишет XDA Developers, в документе также сообщается, что смартфоны с двумя и менее гигабайтами оперативной памяти будут работать не на полновесной версии Android, а на облегченной Android Go.

Таким образом, уже с конца текущего года любое новое устройство на базе Android 10 будет в обязательном порядке поставляться с Android Go. Если аппарат успел выйти ранее указанного срока, производитель вправе использовать на нем стандартную версию Android.

Ранее установка облегченной версии платформы не была обязательной для OEM-производителей, уточняет XDA Developers. Оно же утверждает, что Android Go положительно влияет на производительность девайса.

смартфоны
Чем iPhone лучше смартфона на Android? Пять примеров 20.07.2020
Выпущен смартфон Samsung дешевле 6000 рублей. Брать или нет? 20.07.2020
Google
Компания Google обезопасила сервис видеоконференций Meet от троллей 15.07.2020
"Время для страха прошло". Дуров нашел способ борьбы с Apple и Google 10.07.2020
Android
Обзор realme X3 SuperZoom - почти идеальный флагман 15.07.2020
Названы секретные функции смартфонов 13.07.2020