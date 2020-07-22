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22.07.2020 23:30
Рубрика: Спорт

На льду не одна

Медведевой будет помогать Татьяна Тарасова
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 161(8215)
Двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр фигуристка Евгения Медведева будет работать над короткой программой к новому сезону вместе с нашим прославленным тренером Татьяной Анатольевной Тарасовой. Об этом во время прямого эфира в "Инстаграме" сообщил канадский наставник Жени Брайан Орсер.
Евгения Медведева совмещает традиционные тренировки на катке ЦСКА в Москве с онлайн-консультациями из Торонто. Фото: Михаил Синицын/ РГ Евгения Медведева совмещает традиционные тренировки на катке ЦСКА в Москве с онлайн-консультациями из Торонто. Фото: Михаил Синицын/ РГ
Евгения Медведева совмещает традиционные тренировки на катке ЦСКА в Москве с онлайн-консультациями из Торонто. Фото: Михаил Синицын/ РГ

Сейчас Медведева из-за вмененного закрытия границ, связанного с коронавирусом, тренируется не в Торонто, а в Москве на катке ЦСКА. Напомним, что в начале апреля, когда масштаб эпидемии COVID-9 еще не был ясен, спортсменка отправилась в Японию для участия в шоу. Впоследствии оно, конечно же, было отменено. Вернуться в Канаду возможности не было. Так что в конце июня Медведева прилетела в Россию, сдала отрицательные тесты на коронавирус, отсидела положенные 14 дней на карантине и приступила к тренировкам.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Ей помогают Татьяна Тарасова, которая является консультантом в ЦСКА, и заслуженный тренер России Елена Буянова (олимпийская чемпионка Аделина Сотникова - ее ученица. - "РГ"). Но "канадский штаб" - Брайан Орсер и хореограф Трейси Уилсон - постоянно на связи с фигуристкой.

- Евгения находится в Москве, но три-четыре раза в неделю мы проводим онлайн-сессии. Над короткой программой она работает вместе с Татьяной Тарасовой. У них как раз было занятие, - рассказал Орсер. - Я слежу за Жениной техникой, Трейси шлифует все элементы в целом.

Медведева, кстати, уже выкладывала видео таких онлайн-тренировок, когда Орсер наблюдает за ее прокатом, а потом высказывает свои замечания. Схема не совсем оптимальная. Интересно, например, продолжит ли Медведева попытки выучить четверной сальхов , который в октябре 2019-го делала со страховкой и под присмотром Орсера. Но Брайан утверждает, что он всем доволен.

- Знаете, мне даже нравится, как все получается. Меня никто не отвлекает, я сосредоточился только на Медведевой, а ей остается лишь слушать меня по телефону и тренироваться, - заявил специалист.

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