Палата представителей США приняла проект оборонного бюджета страны на 2021 финансовый год в объеме 740 миллиардов долларов, что на 2 миллиарда больше, чем годом ранее. Из них 635 миллиардов - это базовый бюджет Пентагона, 26 миллиардов - средства на программы по национальной безопасности под эгидой министерства энергетики, а еще 69 миллиардов пустят на обеспечение военных операций за рубежом. Примерно 1 миллиард долларов предусмотрен на меры по поддержанию боеготовности в условиях продолжающейся пандемии коронавируса, эпицентром которой являются США. По инициативе конгрессменов-демократов блокируется выделение средств на новые ядерные испытания.

В новом бюджете сохранились традиционные для последних лет статьи на "Европейскую инициативу сдерживания" против России в объеме 3,8 миллиарда долларов и на военную помощь Украине - до 250 миллионов долларов. Около 3,6 миллиарда выделят на сдерживание Китая в регионе Индийского и Тихого океанов.

Уже привычно американские конгрессмены цементируют законодательный фундамент антироссийской внешней политики, в этот раз заложив в документ санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Впрочем, по доброй американской традиции разные группы используют этот один из важнейших для страны ежегодных документов как инструмент для реализации своих политический целей. И проект на 2021 год исключением не стал.

Демократы, пытающиеся перед грядущими выборами оседлать волну протестов на расовой почве, включили в законопроект положение, по которому имена всех военачальников Конфедерации рабовладельческого Юга времен гражданской войны (1861-1865) уберут из названий военных баз. Документ запрещает размещать исторический флаг конфедератов на любых объектах Пентагона. Кроме того, он ограничит полномочия Трампа по использованию федеральных войск на территории США. Ранее глава Белого дома грозил таким шагом тем губернаторам, которые отказывались жестко подавлять акции протеста, охватившие страну с конца мая.

Законодатели в оборонном бюджете США вновь укрепили фундамент антироссийской внешней политики

Внешнеполитические "ястребы" в свою очередь не упустили возможности вставить палки в колеса планам главы Белого дома по сокращению военного присутствия США за рубежом. В частности, ему запрещается выводить войска из Германии до тех пор, пока Пентагон не представит доклад, гарантирующий, что это не подорвет национальную безопасность. Без аналогичного обоснования запрещается снижать численность военного контингента США в Афганистане и Южной Корее ниже определенных показателей.

В Белом доме все эти устремления понимания не встретили. Трамп уже не раз давал понять, что выступает против той "масштабной кампании по стиранию истории" США, которую развернули либеральные политики и активисты. Всего за несколько часов до голосования Белый дом заявил, что глава государства наложит вето на документ в его нынешней форме. Кроме того, в администрации уверены, что конгрессмены покушаются на полномочия президента, не давая ему проводить ту оборонную политику, которую он считает необходимой.

Но есть немалая вероятность того, что Трампу придется проглотить эти пилюли. Его противники из Демократической партии, похоже, извлекли уроки из прошлогоднего опыта, когда перегруженный их прогрессивными инициативами законопроект не нашел поддержки республиканцев и выглядел однопартийным. В этот раз руководство демократов поумерило аппетиты прогрессивного крыла, и в результате документ получил поддержку более сотни республиканцев. "За" проголосовали 295 конгрессменов, "против" - лишь 125. Такого большинства голосов будет достаточно, чтобы принять документ даже в том случае, если Трамп наложит на него вето. Кроме того, как сообщает газета Politico, на этой неделе Сенат США обнародует собственную версию оборонного бюджета, в которой также будет положение об обязательном переименовании в течение трех лет всех баз, названных в честь конфедератов.

Оборонному бюджету предстоит тернистый путь согласования в обеих палатах, а затем утверждения в Белом доме. Этот процесс часто затягивается до осени, а иногда и начала зимы. Но если конгрессмены и далее будут голосовать "за" с таким перевесом, президенту будет непросто идти против их воли, ведь на носу борьба за переизбрание, а его позиции из-за кризиса, вызванного пандемией, выглядят шатко.

Тем временем

Администрация США опять взвинтила градус противостояния с Китаем, обязав его в 72-часовой срок закрыть свое генеральное консульство в Хьюстоне. Представитель Госдепартамента Морган Ортэгус объяснила это необходимостью "защитить интеллектуальную собственность США и личные данные американцев", на которые, как ранее заявляли в Вашингтоне, якобы покушается Пекин.

В МИД КНР назвали это "односторонней политической провокацией, нарушающей нормы международного права и двустороннее консульское соглашение". По данным агентства Reuters, в ответ Пекин может закрыть американское консульство в Ухане.

Такой прием не в новинку для Вашингтона. Напомним, что в 2017 году власти США на волне антироссийской истерии аналогичным образом потребовали от Москвы закрыть консульство в Сан-Франциско в течение двух суток.