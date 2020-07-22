Третьяковка приглашает на экскурсии с Константином Хабенским

Воодушевленная успехом нашумевшего проекта "Третьяковка с Шнуром" Государственная Третьяковская галерея приглашает совершить новое видеопутешествие по музею, на этот раз в компании актера Константина Хабенского.

Всенародно любимый артист Константин Хабенский и генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова расскажут зрителям о шедеврах русского авангарда из коллекции Новой Третьяковки на Крымском Валу. В такой интеллектуально мощной и творческой компании зрители смогут пройтись по пустынным залам галереи и за час изучить знаменитые полотна: "Купание красного коня" (1912) Петрова-Водкина, "Венчание" (1918) Шагала, "Москва" (1913) Лентулова, "Портрет Евгении Ивановны Киркальди" (1910) кисти Машкова и другие.

"Я счастлива, что темой новой серии проекта "Третьяковка с …" стал русский авангард, который для многих остается некоей terrae incognita, - рассказывает Зельфира Трегулова. - Публике трудно настроиться на правильную волну, воспринимать это искусство не как отражение реальности, а осознавать, что в нем заключен совершенно новый мир, новое мировоззрение - мировоззрение ХХ века".

Она отметила, что работать с Хабенским было очень интересно, потому что их диалог строился как разговор людей с разными точками зрения.

"Константин задавал вопросы, выражал несогласие, а я, наоборот, рассказывала о том, как я и мои коллеги воспринимаем русский авангард, какие глубинные смыслы и концепции стоят за тем, что мы перед собой видим. Я понимала, что должна мобилизовать все свои знания, весь опыт, передать личное восприятие того или иного художника, шедевра", - пояснила Трегулова и пообещала зрителям, что в фильме будет настоящая интрига и напряженность.

Новый проект Третьяковки представит свежий взгляд на отечественное искусство первой половины XX века из собрания музея. Девять историй посвящены знаковым художникам того периода: Казимиру Малевичу, Марку Шагалу, Кузьме Петрову-Водкину, Василию Кандинскому, Михаилу Ларионову, Аристарху Лентулову, Владимиру Татлину, Илье Машкову и Александру Родченко.

Отправной точкой повествования станет "Черный супрематический квадрат" Казимира Малевича, который задаст черно-белую эстетику всего фильма. Но по мере того, как шедевры живописи будут раскрывать свои секреты, изображение будет наполняться цветом. Что уже само по себе является отсылкой к творчеству мастеров авангарда, которые придавали особое значение работе с цветом.

Первую серию проекта "Третьяковка с Хабенским" смотрите 24 июля в 19.00 (по московскому времени) на мультимедийном сервисе Okko.

Справка "РГ"

Первая часть проекта - "Третьяковка со Шнуром" - вышла в апреле, в период пандемии, и была посвящена классике русской живописи из собрания музея в Лаврушинском переулке. С момента запуска фильм стал лидером по просмотрам проекта "Искусство онлайн" и собрал на различных платформах около миллиона просмотров.