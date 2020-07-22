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22.07.2020 03:43
Рубрика: В мире

Туристы из России могут первыми вернуться на Кубу

Текст: Сергей Новиков (Гавана)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсия в эфире национального телевидения подтвердил готовность Остова Свободы принимать зарубежных туристов. Чиновник также добавил, что первыми иностранными отдыхающими после долгого перерыва могут стать россияне.

Фото: AP Photo / Ramon Espinosa
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"В 2019 году число российских туристов, посетивших нашу страну, росло быстрее остальных. Сегодня к нам поступают запросы на начало полетов на Кубу со второй половины августа. Речь пока идет о еженедельных чартерных рейсах в аэропорты Кайо Коко и Кайо-Санта-Мария", - сообщил министр.

Таким образом, российские туристы могут стать первыми иностранными гостями Острова Свободы после объявленного местными властями возобновления с первого июля международного туризма.

"По нашим оценкам восстановление объемов туризма до уровня 2019 года будет возможно лишь в следующем году. Мы открыли Кубу, но туризм не восстанавливается за один день, а данный шаг, прежде всего, был необходимым сигналом о том, что обстановка на Кубе позволяет безопасно принимать гостей", - отметил глава минтура. Он также напомнил, что на данном этапе туристов будут доставлять непосредственно в отели, расположенные в пяти пляжных зонах Острова. Всем прибывающим в аэропортах будут бесплатно проводить ПЦР-тестирование на выявление COVID-19, а в каждом отеле будет круглосуточно дежурить специальная медицинская бригада.

Хуан Карлос Гарсия также отметил, что уже с первого августа ожидалось возобновление турпотока из Канады - главной страны-отправителя туристов на Кубу. Однако затем канадские власти продлили действие вызванных борьбой с распространением COVID-19 ограничительных мер до 31 августа, и теперь туристов из этой североамериканской страны на Острове ждут не ранее сентября.

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