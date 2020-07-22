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22.07.2020 02:57
Рубрика: В мире

Убытки United Airlines из-за COVID-19 превысили 1,5 миллиарда долларов

Убытки United Airlines во втором квартале этого года составили 1,6 миллиарда долларов. Перевозчик назвал данный период "самым тяжелым в своей истории", а компания существует 94 года.

Фото: iStock
American Airlines отправит 25 тысяч сотрудников в неоплачиваемый отпуск

Из-за коронавируса и связанных с ним ограничениях выручка сократилась на 87 процентов по сравнению аналогичным периодом 2019 года. United Airlines теряет каждые сутки 40 миллионов долларов.

"Нынешний беспрецедентный кризис стал тяжелым испытанием для нашего персонала", - говорит генеральный директор компании Скотт Керби. Он также заявил, что у конкурентов дела обстоят еще хуже. В неоплачиваемые отпуска были отправлены десятки тысяч сотрудников. Ранее авиакомпании получили федеральную помощь в размере 25 миллиардов долларов, напоминает ТАСС.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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