Убытки United Airlines из-за COVID-19 превысили 1,5 миллиарда долларов

Убытки United Airlines во втором квартале этого года составили 1,6 миллиарда долларов. Перевозчик назвал данный период "самым тяжелым в своей истории", а компания существует 94 года.

Из-за коронавируса и связанных с ним ограничениях выручка сократилась на 87 процентов по сравнению аналогичным периодом 2019 года. United Airlines теряет каждые сутки 40 миллионов долларов.

"Нынешний беспрецедентный кризис стал тяжелым испытанием для нашего персонала", - говорит генеральный директор компании Скотт Керби. Он также заявил, что у конкурентов дела обстоят еще хуже. В неоплачиваемые отпуска были отправлены десятки тысяч сотрудников. Ранее авиакомпании получили федеральную помощь в размере 25 миллиардов долларов, напоминает ТАСС.