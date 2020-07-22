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22.07.2020 23:11
Рубрика: В мире

Ученые создали смесь антител, способную нейтрализовать коронавирус

Текст: Максим Макарычев
Группа международных ученых утверждает, что новая созданная ими смесь антител может стать "очень мощным" препаратом против SARS-CoV-2 и, в перспективе, победить COVID-19. Исследователи заявили, что разработка может привести к излечению от коронавируса, которое может принять массовый характер, отмечает Guardian.

Антитела были взяты у пациентов, госпитализированных с тяжелой формой коронавируса и перелиты в кровь добровольцев, согласившихся принять участие в опытах для борьбы с вирусом или предотвращения его распространения. Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке провели скрининг антител у 40 пациентов с COVID-19 и определили тип смеси антител, которая способна эффективно уничтожить коронавирус. У девяти из них наблюдался мощный иммунный ответ, который привел к нейтрализации возбудителя инфекции.

Фото: David Ramos/Getty Images
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Кроме того, эксперименты с хомяками показали, что инфузия одного из наиболее сильных антител защищала животных от болезней. "Эта смесь полностью отключила инфекционный вирус в легочной ткани хомяков, которых мы лечили", - сказал Дэвид Хо, профессор медицины в "Колумбийке", который руководил исследованием. "Мы специально выделили очень сильные антитела, которые можно массово производить и затем вводить инфицированным пациентам", - отметил Хо, добавив, что эта смесь антител может быть использована для профилактики или лечения SARS-CoV-2. По словам эксперта, специалисты в ближайшее время намерены практиковать лечение на ранних стадиях инфекции, особенно среди тех, кто подвержен риску заражения, в первую очередь, пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями, такими, как ожирение, гипертония, диабет, астма и другие.

Антитела являются одной из основных линий защиты организма от вирусных инфекций. Когда вирус проникает в клетки и размножается, иммунная система учится распознавать инфекцию и вырабатывает антитела для дезактивации микроба. Антитела атакуют инфекцию под разными углами, цепляясь за белки, из которых сделан вирус. По мнению Хо, разовая доза антител обойдется пациенту в 50 долларов. Если исследование покажет, что переливания безопасны, испытания могут продолжиться в массовом порядке в начале следующего года, сказал Хо. Антитела могут быть сконструированы таким образом, чтобы они сохранялись в крови в течение трех-шести месяцев. Состав антител настолько разнообразен, что, по мнению исследователей, мутировавшим вариантам коронавируса будет трудно "ускользнуть от них".

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Профессор Сачдев Сидху из университета Торонто также планирует провести опыты с помощью антител в клинических исследованиях в конце этого года, чтобы обеспечить лечение как можно большему количеству пациентов. По оценке экспертов, в настоящее время предпринимаются усилия по разработке вакцин против коронавируса, но существует неопределенность в отношении того, насколько эффективной будет такая вакцина и как долго может продолжаться защита, которую она предоставляет. Несмотря на уверения властей ряда стран, эксперты исходят из того, что вакцина от коронавируса может стать доступной для распространения в мире только ближе к лету 2021 года. Даже если третья фаза ее разработки и испытаний закончится к осени, потребуется, минимум, еще 3-4 месяца для вынесения экспертного заключения относительно целесообразности и возможности ее применения. Наконец, еще от четырех до шести месяцев может уйти на то, чтобы было налажено ее массовое производство в различных странах, предусматривающее вакцинирование сотен миллионов человек в мире.

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