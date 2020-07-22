Умер олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев

На 74-м году жизни скончался олимпийский чемпион Инсбрука 1976 года хоккеист Александр Гусев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу хоккейного клуба ЦСКА.

Гусев выступал на позиции защитника и большую часть карьеры провел в столичном ЦСКА. Так же он выступал за ЦСКА, СКА МВО, "Звезду" (Чебаркуль) и СКА. Семь раз он побежал в чемпионате СССР.

В составе сборной Советского Союза помимо олимпийского золота 1976 года также два раза выигрывал высшие награды чемпионатов мира.

Гусев - участник легендарной Суперсерии 1972 года, а его образ был использован в фильме "Легенда номер 17".