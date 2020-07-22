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22.07.2020 13:01
Рубрика: Спорт

Умер олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев

Текст: Максим Домчев
Защитник сборной СССР по хоккею Александр Гусев. 1976 год. Фото: Вячеслав Ун Да-син / ТАСС Защитник сборной СССР по хоккею Александр Гусев. 1976 год. Фото: Вячеслав Ун Да-син / ТАСС
Защитник сборной СССР по хоккею Александр Гусев. 1976 год. Фото: Вячеслав Ун Да-син / ТАСС

На 74-м году жизни скончался олимпийский чемпион Инсбрука 1976 года хоккеист Александр Гусев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу хоккейного клуба ЦСКА.

Скончался бывший хоккеист НХЛ и КХЛ Тезиков

Гусев выступал на позиции защитника и большую часть карьеры провел в столичном ЦСКА. Так же он выступал за ЦСКА, СКА МВО, "Звезду" (Чебаркуль) и СКА. Семь раз он побежал в чемпионате СССР.

В составе сборной Советского Союза помимо олимпийского золота 1976 года также два раза выигрывал высшие награды чемпионатов мира.

Гусев - участник легендарной Суперсерии 1972 года, а его образ был использован в фильме "Легенда номер 17".

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