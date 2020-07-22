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22.07.2020 16:08
Рубрика: Общество

Умер певец и гитарист группы Cardiacs Тим Смит

Текст: Александр Алексеев

Певец и гитарист группы Cardiacs Тим Смит скончался в возрасте 59 лет. Эта английская группа прославилась в английском панк-роке конца 70-х. Взрывные припевы, скоростные мелодии и ритмическая размашистость были главными приметами их резвой, ершистой и эмоциональной музыки.

При этом Cardiacs очень любили музыканты столь разных по стилистике групп, как Blur и Napalm Death. Другой приметой английских панк-рокеров были мистические и загадочные тексты, - и это нравилось уже Тому Йорку и Radiohead… Очевидно, они многому научились у Тима Смита.

За 20 лет Cardiacs (с 1979 по 1999 годы) выпустили 11 альбомов, что не мало. Они регулярно выступали в клубах и на рок-фестивалях, пусть и не самых значительных. Но стадионными звездами так и не стали. Конечно, это огорчало Тима Смита. Да и такая жизнь плюс стремительный образ жизни иногда не проходят бесследно: в 2008 году у фронтмена случилась остановка сердца. Врачи Тима откачали, но после этого у него развились функциональное нарушение нервной системы и сердечно-сосудистая дистония.

И в музыку Смит уже фактически не вернулся. Последним синглом Cardiacs стала песня Ditzy Scene, вышедшая за год до его сердечного приступа…

Общество Утраты Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым

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