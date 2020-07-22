В Черногории объявили новую пандемию коронавируса

В Черногории резко выросло число заразившихся коронавирусом. Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям повторно вводит ограничительные меры. Они начнут действовать c 22 июля. Все жители страны обязаны носить маски как в помещениях, так и на улице. Кроме того, в помещениях запрещено собираться группами более 20 человек, а на улице - более 40.

Напомним, в июне правительство объявило Черногорию "свободной от коронавируса" страной. Однако, как пишет издание Balkan insight, со ссылкой на Институт общественного здравоохранения, за неделю в стране SARS-CoV-2 заразились 1453 человека, то есть 231 случай заражения на каждые 100 тысяч граждан, что значительно превышает допустимый ВОЗ порог. В правительстве страны полагают, что большинство случаев заражения "привнесены из-за границы".

Во время первой волны коронавируса в Черногории было зафиксировано всего 324 случая инфицирования и четыре смертельных исхода. С марта по май действовали жесткие ограничительные меры. Их отменили 25 мая.

В руководстве Европейского союза дали понять, что исключат Черногорию из так называемого безопасного списка государств, гражданам которых разрешено въезжать в страны-члены ЕС после открытия границ.