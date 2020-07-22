В Чикаго во время перестрелки пострадали девять человек

Девять человек ранены в результате перестрелки в американском городе Чикаго. Информацию подтвердили в местной полиции, сообщает газета Chicago Tribune.

"Неизвестные открыли стрельбу, пострадали не менее девяти человек. Все доставлены в больницу. Многие находятся в тяжелом состоянии", - пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Инцидент произошел во вторник вечером в районе Гришэм в южной части города Чикаго. Представитель полиции Чикаго Том Ахерн в Twitter сообщил о том, что в ближайшее время будет опубликована новая информация по данному инциденту.