В Японии начала действовать программа поддержки внутреннего туризма Go To Travel, которую власти запустили, чтобы поддержать местную индустрию путешествий, пострадавшую от пандемии. Инициатива подразумевает частичное субсидирование расходов путешественников на проживание и питание во время поездок по стране. На ее осуществление власти выделят 1,7 трлн иен (около 15,7 млрд долларов).

Получить компенсацию можно только при заказе тура в одном из участвующих в акции агентств. В соответствии с установленными нормами общий размер помощи государства не должен превышать половину суточных расходов человека. При этом каждый житель государства может рассчитывать на сумму не более 20 тысяч иен (185 долларов) в сутки.

В последний момент из программы Go To Travel пришлось исключить Токио, где было зафиксировано возобновление скачков заражения коронавирусом.

Правительство надеется с помощью Go To Travel оживить местный турбизнес, понесший большие потери из-за вводимых в стране ограничений на фоне пандемии COVID-19. В настоящее время практически полностью прекратился турпоток в Японию из-за рубежа. В июне этого года островное государство посетили всего 2600 иностранцев, что на 99,9 процента меньше аналогичных показателей за июнь прошлого года. Дисциплинированные японцы и сами стараются реже выезжать на отдых, соблюдая санитарные ограничения.