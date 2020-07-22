В Индии растет число жертв наводнений

Число жертв наводнений в Индии достигло 470 человек. Сильные наводнения, вызванные муссонными дождями, привели к гибели людей в восьми штатах страны, пишет газета The Times of India.

"Больше всего пострадавших в Западной Бенгалии и Ассаме. Разлив реки Брахмапутра вызвал сильные наводнения в штатах. В одном только Ассаме вода смыла три тысячи деревень в 25 из 33 округов этого штата", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

В пострадавших регионах Индии созданы временные лагеря для эвакуации людей, в них разместились уже около двух миллионов жителей.