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22.07.2020 07:52
Рубрика: В мире

В Индии растет число жертв наводнений

Число жертв наводнений в Индии достигло 470 человек. Сильные наводнения, вызванные муссонными дождями, привели к гибели людей в восьми штатах страны, пишет газета The Times of India.

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"Больше всего пострадавших в Западной Бенгалии и Ассаме. Разлив реки Брахмапутра вызвал сильные наводнения в штатах. В одном только Ассаме вода смыла три тысячи деревень в 25 из 33 округов этого штата", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

В пострадавших регионах Индии созданы временные лагеря для эвакуации людей, в них разместились уже около двух миллионов жителей.

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