В Ирландии разрешили носить защитные экраны для лица вместо масок

В Ирландии защитные экраны для лица станут полноценной альтернативой традиционным медицинским маскам, передает новостной портал Journal со ссылкой на новые рекомендации министерства здравоохранения республики.

Прозрачные пластиковые визоры, защищающие все лицо, имеют ряд неоспоримых преимуществ, считают в ведомстве. При этом риск переноса вируса с рук на слизистые оболочки глаз минимален. Кроме того, эти многоразовые изделия можно использовать продолжительное время - они легко моются обычным мылом. Но самое главное, они не затрудняют дыхание. Это особенно актуально для астматиков и пожилых людей, страдающих одышкой.

Сообщается, что по мере того, как в стране постепенно в начале июля свели на нет карантин, многие ирландцы "расслабились" и перестали соблюдать масочный режим в общественных местах.

За последние сутки в Ирландии было выявлено 38 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране заболели 25 802 человека.