Документ важный. Дело в том, что сегодня с домашними Барсиками и Бобиками сложилась очень тревожная ситуация. За долги владельцев их все чаще стараются забрать, невзирая на родословную питомца.
Коллекторы "арестовывают" и элитную собаку, которая стоит очень дорого, и кота, подобранного на улице. Расчет делается на то, что хозяин раскошелится, если домашнего любимца отнимут за долги. И он оправдывается почти всегда.
Этим взыскатели долгов и пользуются по полной программе. И вроде бы возразить нечего. По закону домашнее животное - имущество, а его хозяин - собственник этого имущества. Но ни его душевные страдания, ни страдания комнатной собачки в расчет не берутся.
На кого только не "накладывали арест" в последние годы - на попугаев, лошадей, кошек, собак - список можно продолжать долго. Если документ станет полноценным законом, эта "зверская" практика прекратится. А шансов, чтобы стать законом, у документа много.
Правда, Правительственная комиссия по законопроектной деятельности вернула документ в Думу на доработку. Но это не меняет сути - законопроект там посчитали важным. В правительственной комиссии лишь сказали, что надо четко прописать, какие конкретно животные относятся к домашним, которых нельзя трогать.
По разработанному документу выходит, что коллекторам от микрофинансовых контор нельзя будет забирать только тех домашних животных, которых их хозяева "не используют в предпринимательской деятельности". Изменения предложено внести в Гражданский процессуальный кодекс.
По мнению автора законопроекта, сейчас уже запрещено изымать за долги сельскохозяйственных животных. Это племенной, молочный и рабочий скот, а также олени, кролики, птица, пчелы.
Владимир Бурматов подчеркивает, что в законе об ответственном обращении с животными, принятом в 2018 году, животное определено как живое существо, а не "вещь". Органы власти, изымающие животных, указал депутат, часто не имеют необходимых условий для их содержания, что может привести к смерти изъятого животного. Причастным к гибели животных может грозить до пяти лет лишения свободы, добавил он.
Кстати, из правительственных поправок следует, что надо еще и прописать само понятие - "домашнее животное".
По сложившейся практике, судебные приставы, хотя и любят арестовывать домашних животных, крайне редко забирают их из дома. Ведь их нужно где-то содержать. Чаще же приставы накладывают на питомцев арест и оставляют хозяевам "на ответственное хранение".
По закону "Об исполнительном производстве" хозяин такого арестованного кота не может его продать, подарить или как-то еще им распорядиться. Исключение возможно только для продажи "с целью последующей выплаты долга", если стоимость животного не превышает 30 тысяч рублей.
А если хозяин животного не сможет заплатить долг, то по закону питомца заберут и продадут с торгов. Но можно и отдать его кредитору в счет долга. Если тот, конечно, согласится.