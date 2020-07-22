Любителей домашних животных должен порадовать законопроект, подготовленный председателем Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым. Автор документа предлагает запретить коллекторам забирать домашних любимцев за долги их хозяев.

Скоро таким псам не будет нужды отгавкиваться от коллекторов. Их возьмет под защиту закон. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Документ важный. Дело в том, что сегодня с домашними Барсиками и Бобиками сложилась очень тревожная ситуация. За долги владельцев их все чаще стараются забрать, невзирая на родословную питомца.

Коллекторы "арестовывают" и элитную собаку, которая стоит очень дорого, и кота, подобранного на улице. Расчет делается на то, что хозяин раскошелится, если домашнего любимца отнимут за долги. И он оправдывается почти всегда.

Этим взыскатели долгов и пользуются по полной программе. И вроде бы возразить нечего. По закону домашнее животное - имущество, а его хозяин - собственник этого имущества. Но ни его душевные страдания, ни страдания комнатной собачки в расчет не берутся.

На кого только не "накладывали арест" в последние годы - на попугаев, лошадей, кошек, собак - список можно продолжать долго. Если документ станет полноценным законом, эта "зверская" практика прекратится. А шансов, чтобы стать законом, у документа много.

Правда, Правительственная комиссия по законопроектной деятельности вернула документ в Думу на доработку. Но это не меняет сути - законопроект там посчитали важным. В правительственной комиссии лишь сказали, что надо четко прописать, какие конкретно животные относятся к домашним, которых нельзя трогать.

Сейчас по закону домашнее животное - имущество, а его хозяин - собственник этого имущества. Выходит, коллекторы имеют полное право забирать питомца

По разработанному документу выходит, что коллекторам от микрофинансовых контор нельзя будет забирать только тех домашних животных, которых их хозяева "не используют в предпринимательской деятельности". Изменения предложено внести в Гражданский процессуальный кодекс.

По мнению автора законопроекта, сейчас уже запрещено изымать за долги сельскохозяйственных животных. Это племенной, молочный и рабочий скот, а также олени, кролики, птица, пчелы.

Владимир Бурматов подчеркивает, что в законе об ответственном обращении с животными, принятом в 2018 году, животное определено как живое существо, а не "вещь". Органы власти, изымающие животных, указал депутат, часто не имеют необходимых условий для их содержания, что может привести к смерти изъятого животного. Причастным к гибели животных может грозить до пяти лет лишения свободы, добавил он.

Кстати, из правительственных поправок следует, что надо еще и прописать само понятие - "домашнее животное".

По сложившейся практике, судебные приставы, хотя и любят арестовывать домашних животных, крайне редко забирают их из дома. Ведь их нужно где-то содержать. Чаще же приставы накладывают на питомцев арест и оставляют хозяевам "на ответственное хранение".

По закону "Об исполнительном производстве" хозяин такого арестованного кота не может его продать, подарить или как-то еще им распорядиться. Исключение возможно только для продажи "с целью последующей выплаты долга", если стоимость животного не превышает 30 тысяч рублей.

А если хозяин животного не сможет заплатить долг, то по закону питомца заберут и продадут с торгов. Но можно и отдать его кредитору в счет долга. Если тот, конечно, согласится.