В минимальных выплатах по больничным учтут районный коэффициент

Минимальное пособие по больничным листам работникам, получающим зарплату с учетом районных коэффициентов, рассчитают по-новому. Соответствующий проект постановления подготовлен в Минтруде, предполагается, что положения нового документа будут распространяться на больничные, которые были выданы с 19 июня. То есть, оплаченные ранее листки временной нетрудоспособности пересчитают.

Как пояснили в Минтруде, теперь при назначении минимального пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также ежемесячных выплат по уходу за ребенком должны учитываться районные коэффициенты. Они применяются при начислении заработной платы в некоторых южных регионах Сибири, на Дальнем востоке, Крайнем севере и приравненных к нему территориях. Это - показатель, на который умножается заработная плата и некоторые другие доходы населения для покрытия затрат, связанных со специфическими условиями проживания и работы в экстремальной местности.

То есть, теперь минимальное пособие по больничному будет рассчитываться из МРОТ - 12130 рублей, увеличенного на районный коэффициент, который может быть от 1,15 до 2,0, в зависимости от территории. На такой размер выплаты смогут рассчитывать работники, у которых средний заработок за последние два года был ниже минимальной заработной платы с учетом районных коэффициентов или вообще отсутствовал, что актуально для молодых людей, начинающих свою трудовую деятельность.