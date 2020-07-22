В Минтруде рассказали, когда на средства реабилитации заявление не требуется

В первой половине года гражданам с инвалидностью выдано в 1,5 раза больше средств реабилитации, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Минтруде.

Глава ведомства Антон Котяков рассказал, что 35% заявлений на средства технической реабилитации были поданы в электронной форме на портале Госуслуг или сформированы проактивно. Еще около 7,5% - переданы через сотрудников Федерального фонда страхования или волонтеров, которые помогли написать их дома. "Несмотря на введенные меры, наиболее популярным способом обращения за средствами технической реабилитации остается личный визит граждан. Так, половина заявлений подавалась при обращении в отделение ФСС или МФЦ", - подчеркнул министр.

Он также отметил, что некоторые граждане с ограниченными возможностями здоровья временно отказались от получения технических средств реабилитации из-за опасений заразиться коронавирусной инфекцией. Но сейчас работа по снятию индивидуальных замеров протезов и ортопедической обуви активно возобновляется, и все необходимые изделия люди получат в ближайшее время. Расходные материалы: абсорбирующее белье, подгузники и специальные средства при нарушении функции выделения по поручению Минтруда выдаются в беззаявительном порядке, если ранее заявление на них уже подавалось.