В Роспотребнадзоре разъяснили, нужен ли будет карантин после Абхазии

Через неделю может открыться граница с Абхазией, проходящая по реке Псоу.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, Абхазия закрыла свою границу с Россией в апреле. Ограничения должны были закончиться вчера, 21 июля. Но, как следует из сообщения на сайте президента Абхазии, их продлили до 28 июля.

Абхазия традиционно пользуется популярностью у российских туристов. Отдых там сравнительно недорогой, а климат - настоящие субтропики. Республика находится чуть южнее Сочи, поэтому туристический сезон там длится до октября. Так как прямого регулярного авиа- и железнодорожного сообщения между Россией и Абхазией нет (на самолете или поезде можно добраться только до Адлера, а оттуда на маршрутке или автобусе пересекать границу), то тысячи туристов ежегодно едут в экзотическую страну на личном транспорте. В нынешнем году желающих путешествовать на своей машине только прибавилось. Наверняка после открытия границы россияне традиционно отправятся в теплую Абхазию.

Но не придется ли после возвращения в Россию отправляться на 14-дневный карантин? Придется, пояснили "Российской газете" в Роспотребнадзоре. Там напомнили, что самоизоляция на 14 дней отменена только для тех пассажиров, которые будут прибывать в Россию регулярными воздушными рейсами из стран, с которыми планируется возобновление воздушного сообщения.

Если человек въезжает на территорию России на машине, на него эти нормы не распространяются, уточнили в Роспотребнадзоре. По правилам, все, кто будут пересекать российскую границу, заполняют анкеты в пунктах пропуска. Данные передаются в Роспотребнадзор.

Тем не менее ситуация находится в развитии. Российская и абхазская стороны постоянно взаимодействуют по вопросам борьбы с коронавирусом. Возможно, для туристов требования и будут смягчены. Но на данный момент такой информации нет.

Кстати, накануне санитарная служба Абхазии выпустила разъяснения для туристов. По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), которая ознакомилась с рекомендациями санитарно-эпидемиологической службы Республики Абхазия по организации работы объектов отдыха в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, без справки об отсутствии коронавируса туристов не примут в домах отдыха, пансионатах, санаториях и других местах размещения.

"Прием отдыхающих должен производиться исключительно при наличии отрицательных результатов лабораторных исследований в отношении новой коронавирусной инфекции COVID-19, полученных не позднее, чем за 3 суток до дня прибытия в объект отдыха", - цитирует документ АТОР.

Требование наличия справки касается любых объектов размещения - гостиниц, гостевых домов, пансионатов, санаториев и пр. Различий между ними не делается. Во многом документ повторяет ранее выпущенные Роспотребнадзором рекомендации для санаторно-курортных организаций. В частности, в номер предлагают заселять по одному человеку, за исключением случаев, когда приезжает семья.