В России и Беларуси завершаются основные периоды сдачи экзаменов

В России и Беларуси завершаются основные периоды сдачи Единого государственного экзамена и Центрального тестирования.

23 июля российские выпускники сдают свой последний экзамен - иностранные языки устно, а 25 июля у них - последний резервный день по всем предметам для основного потока.

У белорусских ребят последний резервный день для сдачи ЦТ - сегодня. Уже завтра белорусским абитуриентам, писавшим тестирование в основной день, начнут выдавать сертификаты ЦТ для подачи документов в вуз, а с 29 июля - тем, кто сдавал ЦТ в резервный день. Приемные комиссии большинства вузов Беларуси начнут принимать документы от абитуриентов на бюджетное и платное отделения с 25 июля.

В России приемная кампания в вузы уже вовсю идет, старт был дан с 20 июня. Выпускники школ могут подать документы в выбранные вузы до получения результатов Единого госэкзамена. После сдачи экзаменов набранные баллы появятся в системе автоматически, и приемная комиссия проранжирует студентов в своих конкурсных списках. Уже объявлены результаты экзаменов по литературе, географии и информатике. Сегодня станут известны окончательные результаты по самому массовому экзамену - русскому языку, а завтра - по профильной математике.

В России приемная кампания в вузах ведется преимущественно в дистанционном формате. По данным Министерства науки и высшего образования РФ, уже более 10 тысяч абитуриентов подали в общей сложности 41 352 заявки на поступление в университеты через суперсервис "Поступление в вуз онлайн" на сайте госуслуг.

Пандемия коронавируса особо не повлияла на предпочтения абитуриентов. Так же, как и в предыдущие годы, наибольшее количество заявлений подается на такие направления, как "Юриспруденция", "Экономика", "Международные отношения", "Филология", "Лингвистика", "Менеджмент", "Дизайн".

Среди гуманитарных направлений отмечается спрос по педагогическим специальностям и в области средств массовой информации.

В некоторых вузах отмечают повышенный интерес по направлениями "Строительство", "Химия" и "Биотехнология". Как отмечают в Санкт-Петербургском госуниверситете промышленных технологий и дизайна, на направление "Графика" конкурс уже составляет 19,2 человека на место, "Прикладная информатика" - 18,4 человека, "Химическая технология" - 14,2 человека на место.

В медицинских вузах самые популярные направления: "Стоматология" (13 человек на место), "Фармация" (7 человек) и "Педиатрия" (6,6 человека).

В числе популярных - военные специальности. По данным Министерства обороны РФ, на зачисление в военные вузы претендуют более 40 тысяч человек. Более 38 тысяч - это гражданская молодежь, а еще 1300 выпускников суворовских, нахимовских и кадетских училищ.

Наиболее высокий общий конкурс ожидается среди поступающих в Новосибирское высшее военное командное училище, Военную академию воздушно-космической обороны имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова (Тверь), Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова (Санкт-Петербург), а также в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Как отмечают в министерстве, по сравнению с предыдущими годами наблюдается стойкая положительная динамика в увеличении конкурса в военно-морских вузах.