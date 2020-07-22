В России к летным испытаниям приступил новый вертолет для подразделений специального назначения. Эта машина создана на базе Ми-8, но имеет ряд отличительных характеристик.

В небе новую машину, которая получила название Ми-8АМТШ-ВН, будут проверять на маневренность, устойчивость и управляемость. Кроме того, специалисты изучат надежность и эффективность работы системы вооружения и средств защиты.

Как рассказали в госкорпорации "Российские технологии", технический облик вертолета для спецназа был сформирован с учетом боевого опыта, который получили наши винтокрылые машины в современных военных конфликтах.

В частности, у Ми-8 появились высотные двигатели увеличенной мощности, расширенный состав вооружения, усиленная защита.

Это повысит боевые возможности машины и позволит использовать ее для спецопераций в самых сложных условиях, к примеру в горах или при аномальной жаре.

В вертолете используется новейший бортовой комплекс, что позволяет ей летать и днем и ночью.

Повышенная защита достигнута благодаря бортовым комплексам обороны, титановой и кевларовой броне.

Броней защищены не только экипаж и наиболее важные агрегаты вертолета, но и десант. Ми-8 вооружен пулеметами калибра 12,7 мм, а также управляемыми ракетами, что позволяет вести борьбу с противником как в воздухе, так и на земле, уничтожать бронетехнику и опорные пункты.