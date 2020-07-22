В России нарастает волна автотуризма

Новости

Во Владимирской области медик повторно заболел COVID-19 18:25
Проездным воротам с гауптвахтой Хорошевского конного завода вернут первозданный вид 18:24
Jeep Cherokee попал под отзыв в России 18:23
В центре "Космонавтика" на ВДНХ возобновляется образовательная программа 18:06
Два футболиста ЦСКА изолированы из-за подозрения на коронавирус 18:05
Названы сроки выхода фильма "Мажор" с Прилучным и нового "Метода" 17:58
В Калининградском зоопарке погибли три тюленя и медведь-барибал 17:50
Исследование выявило фактор, ведущий с возрастом к глухоте 17:48
Спасенный нерпенок не захотел возвращаться в Финский залив 17:43
Мосгорсуд отменил решение об аресте экс-полицейских по "делу Голунова" 17:42
Русский музей открыл первый музейный онлайн-кинотеатр 17:31
Загадочный артефакт возрастом 20000 лет найден во вьетнамской пещере 17:31
СМИ сообщили об интересе "Спартака" к Кокорину 17:28
Тверские врачи спасли женщину со 100-процентным поражением легких 17:17
Обвиняемых в убийстве главы ингушского ЦПЭ заподозрили в терроризме 17:15
Принят закон о доступе родителей подростков к информации об их здоровье 17:10
Mitsubishi рассказала, когда представит новые Outlander и ASX 17:10
Москвичам больше не придется платить за замену и поверку электросчетчиков 17:09
Новые Haval H6 и Big Dog сфотографировали за пару дней до премьеры 17:07
Хуснуллин: Кабмин переориентирует деньги из стройки на сельскую ипотеку 17:04
Фестиваль Бутмана "Jazzовые сезоны" пройдет в конце августа 16:55
"Вседорожные" Lada Vesta и Renault Logan: какой седан выбрать 16:55
Еще один российский препарат подтвердил безопасность при лечении COVID-19 16:50
Эпидемиолог рассказал об адаптации COVID-19 к человеку 16:49
Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей 16:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Где и как будут учить сертифицированных нянь
Где и как будут учить сертифицированных нянь
22.07.2020 17:35
Рубрика: Экономика

Пароходами? Караванами!

В России нарастает волна автотуризма
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 161(8215)
В России растет интерес к автотуризму.
Путешествия на автомобиле на 30-40% дешевле, чем на самолете или поезде. Фото: Reuters Путешествия на автомобиле на 30-40% дешевле, чем на самолете или поезде. Фото: Reuters
Путешествия на автомобиле на 30-40% дешевле, чем на самолете или поезде. Фото: Reuters

Культура автопутешествий, очень развитая в Европе и США, формируется и в России. Месяцы самоизоляции, за которые россияне успели основательно соскучиться по путешествиям, закрытые границы, снижение доходов и опасения подхватить вирус в самолете или поезде еще более подкрепили популярность этого сравнительно дешевого вида отдыха. "Передвигаясь на собственном авто и останавливаясь на отдых в выбранных местах, туристу легче обеспечить социальную дистанцию. В случае с автодомами путешественник везет с собой все необходимое для питания, ночлега и комфортного отдыха", - говорит вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

Фото: РИА Новости
Как сделать туризм в глубинке более комфортным и безопасным

Едут не только в Краснодарский край или Санкт-Петербург, но и на Кавказ, Алтай, в Кабардино-Балкарию, Карелию, на "Ладожское кольцо" вокруг Санкт-Петербурга, в Архангельскую область по маршруту "Заповедные земли Русского Севера", по историческому маршруту "Сибирский тракт" и, конечно, по "Золотому кольцу".

Путешествие на автомобиле семьи из 3-4 человек дешевле на 30-40% по сравнению с путешествием на авиатранспорте, по железной дороге или в рамках готового тура, говорит президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев. Например, отдых в Анапе в отеле 3 звезды для двух взрослых и одного ребенка на 9 дней обойдется в августе в среднем примерно в 80 тысяч. На автомобиле такой отдых будет стоить семье из трех человек 54 тысячи рублей с возможностью варьировать отели и места питания, экономить на экскурсионном обслуживании и посредниках, поясняет он.

Тем не менее караванеры вносят вклад в экономику не меньше, чем классические туристы. Они платят за бензин, газ, за те же мотели или автокемпинги (которые, впрочем, есть далеко не везде). Добавим к этому питание, сувениры, посещение музеев и национальных парков. Все эти расходы подпитывают экономику, причем автотуристы способны доехать туда, куда обычные туристы не доберутся, так что они важны для малых городов и удаленных территорий. Кроме того, у мест организованных стоянок вырастают кафе, сувенирные лавки, минирынки.

Во время поездки караванеры тратят деньги также, как и классические туристы. Выиграют те регионы, которые смогут создать условия для автотуристов

Очевидно, что приток денег от автотуристов выше там, где для него есть условия - созданы стоянки с туалетами, оборудованные площадки для трейлеров или палаток. Пока 60% всего трафика автотуристов дают жители Москвы и Санкт-Петербурга, говорит Лобарев. Чтобы развивать автотуризм в других регионах нужны совсем небольшие вложения в инфраструктуру. "На Чуйском тракте всего один платный туалет. Люди и были бы готовы платить, но вынуждены съезжать к рекам, а там они оставляют после себя грязь", - привел он пример.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Туристы получат компенсации за отдых в России

В Ростуризме автопутешествия считают одним из перспективных направлений развития внутреннего туризма. В ведомстве заявляли, что готовят запуск туристических автомобильных маршрутов.

Поднимающуюся волну автопутешествий аналитики ОСИГ заметили по количеству сообщений в социальных сетях, проведя анализ с помощью мониторинговой системы YouScan. За прошедшие три недели июля этого года пользователи оставили более 60 тысяч сообщений с вовлечением в сумме около 2 млн лайков, репостов и комментариев, рассказали "РГ" в ОСИГ. В итоге июльские сообщения могут превысить показатели мая и июня.

Экономика Туризм Развитие туризма в России

Главное сегодня

Отчет Михаила Мишустина о работе правительства. Стенограмма
Самолеты-разведчики НАТО вновь замечены над Черным и Балтийским морями
Кабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России
Мосгорсуд отменил решение об аресте экс-полицейских по "делу Голунова"
Эпидемиолог рассказал об адаптации COVID-19 к человеку
Приоритетную поддержку получат производители полезных продуктов
Как сделать туризм в глубинке более комфортным и безопасным