В России нарастает волна автотуризма

В России растет интерес к автотуризму.

Культура автопутешествий, очень развитая в Европе и США, формируется и в России. Месяцы самоизоляции, за которые россияне успели основательно соскучиться по путешествиям, закрытые границы, снижение доходов и опасения подхватить вирус в самолете или поезде еще более подкрепили популярность этого сравнительно дешевого вида отдыха. "Передвигаясь на собственном авто и останавливаясь на отдых в выбранных местах, туристу легче обеспечить социальную дистанцию. В случае с автодомами путешественник везет с собой все необходимое для питания, ночлега и комфортного отдыха", - говорит вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

Едут не только в Краснодарский край или Санкт-Петербург, но и на Кавказ, Алтай, в Кабардино-Балкарию, Карелию, на "Ладожское кольцо" вокруг Санкт-Петербурга, в Архангельскую область по маршруту "Заповедные земли Русского Севера", по историческому маршруту "Сибирский тракт" и, конечно, по "Золотому кольцу".

Путешествие на автомобиле семьи из 3-4 человек дешевле на 30-40% по сравнению с путешествием на авиатранспорте, по железной дороге или в рамках готового тура, говорит президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев. Например, отдых в Анапе в отеле 3 звезды для двух взрослых и одного ребенка на 9 дней обойдется в августе в среднем примерно в 80 тысяч. На автомобиле такой отдых будет стоить семье из трех человек 54 тысячи рублей с возможностью варьировать отели и места питания, экономить на экскурсионном обслуживании и посредниках, поясняет он.

Тем не менее караванеры вносят вклад в экономику не меньше, чем классические туристы. Они платят за бензин, газ, за те же мотели или автокемпинги (которые, впрочем, есть далеко не везде). Добавим к этому питание, сувениры, посещение музеев и национальных парков. Все эти расходы подпитывают экономику, причем автотуристы способны доехать туда, куда обычные туристы не доберутся, так что они важны для малых городов и удаленных территорий. Кроме того, у мест организованных стоянок вырастают кафе, сувенирные лавки, минирынки.

Во время поездки караванеры тратят деньги также, как и классические туристы. Выиграют те регионы, которые смогут создать условия для автотуристов

Очевидно, что приток денег от автотуристов выше там, где для него есть условия - созданы стоянки с туалетами, оборудованные площадки для трейлеров или палаток. Пока 60% всего трафика автотуристов дают жители Москвы и Санкт-Петербурга, говорит Лобарев. Чтобы развивать автотуризм в других регионах нужны совсем небольшие вложения в инфраструктуру. "На Чуйском тракте всего один платный туалет. Люди и были бы готовы платить, но вынуждены съезжать к рекам, а там они оставляют после себя грязь", - привел он пример.

В Ростуризме автопутешествия считают одним из перспективных направлений развития внутреннего туризма. В ведомстве заявляли, что готовят запуск туристических автомобильных маршрутов.

Поднимающуюся волну автопутешествий аналитики ОСИГ заметили по количеству сообщений в социальных сетях, проведя анализ с помощью мониторинговой системы YouScan. За прошедшие три недели июля этого года пользователи оставили более 60 тысяч сообщений с вовлечением в сумме около 2 млн лайков, репостов и комментариев, рассказали "РГ" в ОСИГ. В итоге июльские сообщения могут превысить показатели мая и июня.