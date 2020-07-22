В России предложили создать госфонд квартир одиноких пенсионеров

Глава этого общественного объединения Петр Шелищ направил обращение на имя заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина и директора департамента организации проектной деятельности кабмина Дениса Тихонова.

Сейчас, как правило, только недобросовестные компании или откровенные мошенники предлагают пожилым людям выплачивать ежемесячные платежи в обмен на их жилье, которое отойдет компании после смерти пенсионера.

В Союзе потребителей считают, что у такой деятельности должна быть государственная гарантия. "Госфонд за собственные средства будет оценивать стоимость жилья (квартиры или частного дома) пенсионеров, которые захотят заключить соглашение. В зависимости от рассчитанного страховой компанией примерного срока дожития пожилого человека будет определяться положенный ему ежемесячный платеж", - рассказал Шелищ.

Ежемесячный платеж будет оплачиваться не за счет казны, а из денег, которые будут вносить в фонд люди, претендующие на жилье. Размер платежей претендентов на недвижимость предположительно будет составлять 20-50 тыс рублей.

По мнению Шелища, основное преимущество схемы для плательщиков ренты - отсутствие первоначального взноса и процентов по кредиту в отличие от ипотеки. Но насколько это будет интересно людям - вопрос. В квартиру, купленную в кредит, можно сразу переехать. Здесь же получается, что стать полноправным владельцем жилья можно лишь в отдаленной перспективе.