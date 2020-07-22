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22.07.2020 11:58
Рубрика: Власть

В России предложили установить возраст молодежи до 35 лет

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму проект с положениями закона "О молодежной политике в Российской Федерации".
Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС

В частности, документ определяет молодежь как лиц в возрасте от 14 до 35 лет.

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В пояснительной записке с законопроекту указано, что он разработан в целях развития положений обновленной Конституции РФ. Авторы отмечают, что правоотношения в области молодежной политики регулируются только подзаконными нормативными правовыми актами и региональными законами, однако единый системообразущий подход к этой теме отсутствует.

Разработанный документ дает определения понятий, связанный со словом "молодежь" (например, "молодая семья", "молодежная организация"), уточняет субъекты, осуществляющие деятельность в сфере молодежной политики, цели, принципы, основные направления.

Власть Работа власти Госуправление Поправки в Конституцию РФ Законопроекты и комментарии

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