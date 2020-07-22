Новости

Хуснуллин: Кабмин переориентирует деньги из стройки на сельскую ипотеку 17:04
Фестиваль Бутмана "Jazzовые сезоны" пройдет в конце августа 16:55
"Вседорожные" Lada Vesta и Renault Logan: какой седан выбрать 16:55
Еще один российский препарат подтвердил безопасность при лечении COVID-19 16:50
Эпидемиолог: Наибольшую опасность для человека представляют новые вирусы 16:49
Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей 16:49
Хуснуллин: Решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% будет принято к ноябрю 16:43
Самолеты-разведчики НАТО вновь замечены над Черным и Балтийским морями 16:28
Соцопрос: россияне назвали самый ожидаемый фильм года 16:27
Ефимов: Бюджет Москвы восстанавливает уровень доходов 16:26
В Новосибирском зоопарке у кустарниковых собак родились "щенята-мишки" 16:22
В Архангельской области вывели продуктивный сорт клевера 16:19
В Венгрии из культового объекта извлекли 6500-летнюю Венеру 16:15
У экс-тренера "Динамо" и "Кубани" Петреску выявлен коронавирус 16:14
Работник Starbucks в США арестован за плевки в кофе полицейским 16:11
ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии 16:10
Умер певец и гитарист группы Cardiacs Тим Смит 16:08
Дело бывшего и.о. замглавы Хакасии о взятке направили в суд 16:07
Марка Haval обновила кроссоверы F7 и F7x 16:00
Центр Москвы перекрыли из-за угрозы взрыва 15:59
В Сети появился аудиосериал по новому роману Сергея Лукьяненко 15:57
Всероссийская акция "Ночь кино" пройдет 29 августа 15:55
Китай может закрыть консульство США в Ухане 15:52
Советский мультфильм "Умка" станет сериалом 15:43
Мишустин оценил слово "чиновник" 15:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Где и как будут учить сертифицированных нянь
Где и как будут учить сертифицированных нянь
22.07.2020 15:57
Рубрика: Культура

В Сети появился аудиосериал по новому роману Сергея Лукьяненко

Текст: Сусанна Альперина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Премьера аудиосериала по новому роману Сергея Лукьяненко "Ловец видений" состоялась в Сети. Сейчас все желающие могут начать его слушать. "Яндекс.Музыка" и "Красный квадрат" запустили этот проект. Всего в первом сезоне будет 12 серий, первая - уже доступна на сервисе. Роман "Ловец видений" был задуман почти 10 лет назад, но премьера его состоится только сейчас и, как мы видим, а точнее сказать - слышим - в достаточно необычном формате.

Фото: iStock
В России появился первый аудиосериал в жанре хоррора

"Для меня этот проект особенно интересен тем, что это, вероятно, первый в мире случай, когда книга стартует через аудиофильм. Наши дни стирают различия между бумажными и электронными книгами, аудио и визуальным форматом. И я уверен, что все эти формы не конкуренты друг другу, а взаимодополняющее представление одной и той же идеи. Давайте же попробуем наяву заглянуть в тот удивительный мир, где мы бываем каждую ночь... хоть и не всегда это помним. Конечно, если вы - не сновидец!", - рассказал Сергей Лукьяненко.

Герой книги по имени Григ путешествует по Стране Снов. Все видят сны, но лишь некоторые могут путешествовать по такой стране осознанно. И совсем немногие могут влиять на мир сновидений. Таких людей называют Снотворцами. Все подвластно этим великим мастерам снов. Но и у них есть противоречия, а иногда и вражда. Главный герой оказывается втянутым в конфликт двух Снотворцев. Он вынужден принять их предложение и отправиться на поиски великого Артефакта. Грига ждут захватывающие приключения с троллями, волшебными артефактами, таинственными книгами и борьбой темных и светлых сил.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Российские библиотеки становятся больше, чем просто книгохранилища

"Говорят, что 90% процентов информации человек получает через зрение. Может быть и так. Но современные аудиофильмы - язык не поворачивается назвать их просто аудиокнигами - могут стать столь же реальными как и кинофильмы. Может быть потому, что они включают воображение слушателя? А когда речь идет о такой удивительной и тонкой материи как сны - воображение очень понадобится", - рассказал Сергей Лукьяненко.

В озвучании сериала приняла участия целая плеяда звездных актеров. В главных ролях: Дмитрий Харатьян, Игорь Петренко, Сергей Шакуров, Любовь Толкалина, Ирина Пегова, Федор Добронравов, Станислав Дужников, Дмитрий Дюжев, Олег Тактаров, Борис Щербаков, Алексей Кортнев и Пелагея

Серии будут также выходить раз в неделю на сайте москвастобой.рф, продолжительность каждой из них - от 20 до 35 минут.

Культура Литература Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Отчет Михаила Мишустина о работе правительства. Стенограмма
Самолеты-разведчики НАТО вновь замечены над Черным и Балтийским морями
Кабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России
В Грузии задержали соучастника убийства российского следователя Шишкиной
Эпидемиолог: Наибольшую опасность для человека представляют новые вирусы
Тест: 6 каверзных вопросов к юбилею Василия Ливанова
"Золотая маска" покажет первые спектакли в конце июля