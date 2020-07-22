В Сети появился аудиосериал по новому роману Сергея Лукьяненко

Премьера аудиосериала по новому роману Сергея Лукьяненко "Ловец видений" состоялась в Сети. Сейчас все желающие могут начать его слушать. "Яндекс.Музыка" и "Красный квадрат" запустили этот проект. Всего в первом сезоне будет 12 серий, первая - уже доступна на сервисе. Роман "Ловец видений" был задуман почти 10 лет назад, но премьера его состоится только сейчас и, как мы видим, а точнее сказать - слышим - в достаточно необычном формате.

"Для меня этот проект особенно интересен тем, что это, вероятно, первый в мире случай, когда книга стартует через аудиофильм. Наши дни стирают различия между бумажными и электронными книгами, аудио и визуальным форматом. И я уверен, что все эти формы не конкуренты друг другу, а взаимодополняющее представление одной и той же идеи. Давайте же попробуем наяву заглянуть в тот удивительный мир, где мы бываем каждую ночь... хоть и не всегда это помним. Конечно, если вы - не сновидец!", - рассказал Сергей Лукьяненко.

Герой книги по имени Григ путешествует по Стране Снов. Все видят сны, но лишь некоторые могут путешествовать по такой стране осознанно. И совсем немногие могут влиять на мир сновидений. Таких людей называют Снотворцами. Все подвластно этим великим мастерам снов. Но и у них есть противоречия, а иногда и вражда. Главный герой оказывается втянутым в конфликт двух Снотворцев. Он вынужден принять их предложение и отправиться на поиски великого Артефакта. Грига ждут захватывающие приключения с троллями, волшебными артефактами, таинственными книгами и борьбой темных и светлых сил.

"Говорят, что 90% процентов информации человек получает через зрение. Может быть и так. Но современные аудиофильмы - язык не поворачивается назвать их просто аудиокнигами - могут стать столь же реальными как и кинофильмы. Может быть потому, что они включают воображение слушателя? А когда речь идет о такой удивительной и тонкой материи как сны - воображение очень понадобится", - рассказал Сергей Лукьяненко.

В озвучании сериала приняла участия целая плеяда звездных актеров. В главных ролях: Дмитрий Харатьян, Игорь Петренко, Сергей Шакуров, Любовь Толкалина, Ирина Пегова, Федор Добронравов, Станислав Дужников, Дмитрий Дюжев, Олег Тактаров, Борис Щербаков, Алексей Кортнев и Пелагея

Серии будут также выходить раз в неделю на сайте москвастобой.рф, продолжительность каждой из них - от 20 до 35 минут.