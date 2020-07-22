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22.07.2020 20:01
Рубрика: Экономика

Годы свое возьмут

В Совфеде предложили ограничить несовершеннолетних в получении займов
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 161(8215)
Зампред Комитета по социальной политике Совета Федерации Татьяна Кусайко и председатель Комитета по экономической политике Совфеда Андрей Кутепов направили в правительство законопроект, ограничивающий права несовершеннолетних граждан по самостоятельному заключению договоров займа (есть у "Российской газеты").
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Кусайко признается, что сама узнала о том, что детям раздают займы и продают им товары в кредит, из обращений, поступающих из регионов. На несовершеннолетних оформляются микрозаймы, выдаются им наличные деньги под расписку. В рассрочку через магазины несовершеннолетние покупают смартфоны, планшеты, аксессуары к ним и другую технику. В судебной практике даже встречаются случаи, когда дети и подростки делают ставки на спорт.

Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС
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По словам Кутепова, по Гражданскому кодексу несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет могут совершать сделки с письменного согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или попечителей. При этом несовершеннолетним дано право на совершение мелких бытовых сделок по собственному усмотрению без согласия законных представителей. Проблема в том, что законом нигде не определено, что такое мелкая бытовая сделка. Этим правовым пробелом и пользуются кредиторы и продавцы. Ведь у несовершеннолетних есть родители и родственники, которым в конечном счете и приходится отвечать по обязательствам детей и подростков.

"Ситуации в семьях очень разные. Представляете, как может пострадать бюджет семьи от таких незапланированных выплат?" - замечает Кусайко.

Сенаторы предлагают четко определить в законодательстве, что несовершеннолетним займы выдавать нельзя. "Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет... не вправе самостоятельно совершать сделки, в результате которых возникают заемные обязательства...", - говорится в тексте законопроекта.

Фото: iStock
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Как добавляет Кусайко, в силу возраста они не могут полностью осознавать все условия договора займа и последствия его заключения. Впрочем, законодатели предлагают разрешить несовершеннолетним получать образовательные кредиты. В случае принятия законопроекта повысится социальная защищенность семей, отмечают авторы инициативы. Не исключено, что ее поддержат и другие сенаторы, а также депутаты Госдумы.

В 2019 году в Объединенном кредитном бюро подсчитывали, что банки в два с половиной раза чаще начали выдавать кредитные карты заемщикам в возрасте 18 лет. При этом средняя сумма одного займа для молодежи составила 20 тысяч рублей.

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