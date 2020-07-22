В США полицейские напали на российских журналистов

По словам представителя Первого канала, на корреспондента Юлию Ольховскую напали сзади, отобрали телефон, на который она снимала происходящее, сорвали шлем, в итоге она надышалась слезоточивым газом. Оператору Вячеславу Архипову повезло еще меньше, его ударили дубинкой по руке, отобрали у него камеру и разбили ее. Все это произошло, несмотря на то, что журналисты носили бейджи с надпись "Пресса".

Акции протеста в Портленде, как и во многих других городах США, начались полтора месяца назад в связи с гибелью от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда. Для прекращения беспорядков на помощь местным правоохранителям прибыли представители федеральных силовых ведомств, что вызвало еще большее недовольство местных жителей. Именно под руку этих федералов и попали российские журналисты.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда полиция применяет силу к журналистам, освещающим протесты. Так, еще в конце мая корреспонденту РИА Новости Михаилу Тургиеву брызнули в лицо слезоточивым газом, когда он работал в Миннеаполисе (штат Миннесота), где и произошло убийство Флойда. Губернатор Миннесоты потом извинялся перед журналистами, которые пострадали от действий сотрудников правоохранительных органов.

Как заявил РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир, с начала протестов в США зафиксировано уже более 500 случаев агрессии со стороны служб правопорядка в адрес журналистов иностранных СМИ. "Подобные атаки не должны оставаться без внимания. Руководители СМИ, чьи журналисты пострадали от актов незаконной и немотивированной агрессии, тем более со стороны сил правопорядка, должны настаивать на рассмотрении каждого подобного случая в правовом поле. Мы находимся в постоянном контакте с коллегами, включая нашу партнерскую, по линии Международной федерации журналистов, американскую организацию National Writers Union, и готовы, как и всегда, оказать поддержку нашим журналистам, пострадавшим при исполнении своего профессионального долга", - отметил Шафир.