В Тибете принимают меры для восстановления индустрии туризма

Согласно последним статистическим данным, в первой половине 2020 года Тибетский автономный район занял первое место по темпам восстановления туристического рынка. С мая по июнь Тибет стал одним из районов страны, которому удалось восстановить индустрию туризма и достичь положительного роста прибылей. По сравнению с тем же периодом прошлого года, темпы роста достигли 27,04 и 36,86 процента соответственно.

По словам замначальника Управления по делам туризма ТАР Ван Сунпина, под руководством парткомитета и местного правительства Тибет сумел добиться успеха в борьбе с эпидемией. Начиная с 12 февраля, из района не поступало никаких сообщений о новых подтвержденных случаях заболевания, а также случаях с летальным исходом, вызванных коронавирусом нового типа. С марта Тибет открыл для посещения ландшафтные районы и достопримечательности на основе постепенного снятия ограничений из-за эпидемии и соблюдения строгих мер самозащиты при приеме туристов, сообщил чиновник. Он добавил, что в этом году местное правительство планирует инвестировать 778 миллионов юаней в строительство и развитие туристической сферы. Кроме того, будет предпринят ряд мер для стимулирования развития инфраструктуры туризма и туристических услуг.