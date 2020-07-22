В Тибете принимают меры для восстановления индустрии туризма

Новости

Торговый оборот в Подмосковье превысил докарантинный уровень 12:30
Мишустин: Верю в потенциал Союзного договора России и Беларуси 12:30
В московском метро начали принимать бесконтактную оплату через Mir Pay 12:27
В ОПРФ создан координационный совет по контролю за голосованием 12:23
Число иностранных туристов в Болгарии сократится на 80 процентов 12:22
Мишустин проведет совещание по ЖКХ 12:20
На Киевском направлении МЖД изменится расписание электричек 12:17
В Подмосковье у мажора угнали Lexus с миллионами 12:16
В Кургане будут судить банду, которая убивала предпринимателей 12:16
За предметы русского искусства на онлайн-аукционе выручили 4 млн долларов 12:15
На жителей подмосковной деревни напала бешеная волчица 12:14
В Петербурге предотвратили вооруженное похищение енота 12:13
СМИ: ЦСКА готов продать Влашича за 20 млн евро 12:12
Путин выразил президенту Индии соболезнования в связи с жертвами наводнений 12:09
Вафельную разметку нанесут еще на 17 перекрёстках в Москве 12:04
В Москве изъято более 100 кг браконьерской черной икры 12:03
Академик РАН посоветовал не ждать скорого окончания пандемии COVID-19 12:02
В Череповце ликвидируют "кладбище кораблей" на берегу реки Шексны 11:59
В России предложили установить возраст молодежи до 35 лет 11:58
Путин заявил о популярности бокса в России 11:55
Анастасия Ракова открыла музей профессионального образования в Москве 11:49
В Москве невесту убили накануне свадьбы 11:46
СК возбудил уголовное дело после пропажи Ан-2 в Бурятии 11:42
Фото: 70-летний Александр Буйнов перенес очередную тяжелую операцию 11:41
Вышел первый выпуск новостей с цифровой ведущей Еленой 11:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
Задайте вопрос об увеличении тарифов на ЖКУ, начислениях и пересчетах
22.07.2020 12:00

В Тибете принимают меры для восстановления индустрии туризма

Ситуация с пандемией COVID-19 в мире по-прежнему остается серьезной, а в Китае эпидемия практически локализована. В постэпидемических условиях в стране активизируется сфера туризма. Все больше туристов отправляются в Тибет, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

Согласно последним статистическим данным, в первой половине 2020 года Тибетский автономный район занял первое место по темпам восстановления туристического рынка. С мая по июнь Тибет стал одним из районов страны, которому удалось восстановить индустрию туризма и достичь положительного роста прибылей. По сравнению с тем же периодом прошлого года, темпы роста достигли 27,04 и 36,86 процента соответственно.

По словам замначальника Управления по делам туризма ТАР Ван Сунпина, под руководством парткомитета и местного правительства Тибет сумел добиться успеха в борьбе с эпидемией. Начиная с 12 февраля, из района не поступало никаких сообщений о новых подтвержденных случаях заболевания, а также случаях с летальным исходом, вызванных коронавирусом нового типа. С марта Тибет открыл для посещения ландшафтные районы и достопримечательности на основе постепенного снятия ограничений из-за эпидемии и соблюдения строгих мер самозащиты при приеме туристов, сообщил чиновник. Он добавил, что в этом году местное правительство планирует инвестировать 778 миллионов юаней в строительство и развитие туристической сферы. Кроме того, будет предпринят ряд мер для стимулирования развития инфраструктуры туризма и туристических услуг.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

Видеотрансляция: Отчет Мишустина в Госдуме о работе правительства
Дело о смертельном ДТП по вине актера Ефремова поступило в суд
Пушков ответил на требование США прекратить разработки ракет
Академик РАН посоветовал не ждать скорого окончания пандемии COVID-19
Зеленский рассказал о своих переговорах с террористом