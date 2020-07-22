Видео: американский бронеавтомобиль перевернулся на севере Сирии

На севере Сирии во время патрулирования перевернулся американский бронеавтомобиль: по всей видимости, это International MaxxPro. Видеозапись инцидента была опубликована в сети.

Подробности происшествия не сообщаются. На видео показано, как американская бронетехника остановилась на дороге рядом с местом, где опрокинулся защищенный автомобиль. Солдаты, по всей видимости, осматривают место происшествия.

Это уже не первый инцидент с участием MaxxPro в Сирии. В июне американский патруль попытался преградить дорогу российским военным, но бронеавтомобиль съехал с дороги и закипел.

Бронетранспортеры International MaxxPro были приняты на вооружение ВС США в 2007 году.