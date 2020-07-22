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22.07.2020 19:41
Рубрика: Власть

Пенсия без хлопот

Владимир Путин призвал сделать цифровые сервисы доступными
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 161(8215)
Современные сервисы должны быть понятны и доступны гражданам. Об этом заявил президент на встрече с главой Пенсионного фонда Максимом Топилиным.
Президент, беседуя с Максимом Топилиным, в первую очередь выяснял, как организована работа по социальным выплатам. Фото: Алексей Никольский / Пресс-служба президента РФ / ТАСС Президент, беседуя с Максимом Топилиным, в первую очередь выяснял, как организована работа по социальным выплатам. Фото: Алексей Никольский / Пресс-служба президента РФ / ТАСС
Президент, беседуя с Максимом Топилиным, в первую очередь выяснял, как организована работа по социальным выплатам. Фото: Алексей Никольский / Пресс-служба президента РФ / ТАСС

Владимир Путин предложил начать с того, как организована работа по социальным выплатам, а потом рассказать о работе фонда в целом. "Последние недели ведется очень серьезная работа по выплатам, прежде всего детишкам - это дети от нуля до трех лет и также еще с трех до 16 лет. За последнее время мы вышли на достаточно высокие показатели охвата - уже более 90 процентов", - сообщил Топилин. "И если брать всю когорту - детей с нуля до 16 лет, - то, по нашим оценкам, теоретически мы можем выйти на цифру почти 28 млн", - сказал он. Большинство семей воспользовалось Единым порталом госуслуг, но есть отдаленные села, горные районы, северные территории, где нужно доходить до каждой семьи, и над этим идет активная работа. Президент поручал проиндексировать выплаты опекунам, которые получают пенсию, и такой закон принят. С 1 июля около 29,7 тысячи опекунов получат недополученную индексацию - в среднем около 4 тысяч рублей.
Что нужно знать о выплатах из средств маткапитала

Топилин также сообщил, что сильно увеличилось количество услуг в электронном виде. Во время пандемии работники фонда старались оформлять документы без явки. При этом резко выросла обращаемость. "Мы все назначения и все продления по выплатам, прежде всего инвалидам, осуществляли фактически без заявлений и без посещения клиентских служб. Пандемия нас подтолкнула к тому, что можно многие услуги, которые мы раньше осуществляли с посещением человека, осуществлять в последующем в электронном виде", - сказал глава ПФР.

"Сейчас вместе с министерством труда готовим соответствующий законопроект, который все наработки закрепит. Я думаю, что через какое-то время мы сможем перейти на эти технологии как на стандартную, обычную практику работы", - заявил Топилин. "У нас накапливается достаточно большое количество данных, и мы сможем через определенное время перейти на назначение, допустим, пенсий по инвалидности, ежемесячных выплат инвалидам вообще без заявлений, потому что в электронном виде получаем эти данные от медико-социальной экспертизы", - объявил он.

"Допустим, мы сейчас получаем очень много фактов о деятельности граждан в советский период - все время идет уточнение персонифицированного учета. Сейчас, например, гражданин должен, чтобы мы ему пересчитали пенсию, написать специальное заявление. Спрашивается, зачем это нужно, когда мы сами получили эти данные, мы это сможем сделать без заявления, просто увеличивая пенсионное обеспечение. Поэтому будем готовить соответствующие изменения в законодательство", - сказал Топилин. Пока около 77 процентов заявлений подается в электронном виде, примерно 65 процентов пенсий назначается без участия человека. "Шаг за шагом, постепенно надо стремиться к тому, чтобы вообще исключительно на основании данных, которые содержатся в системе Пенсионного фонда, назначать эти выплаты", - заметил докладчик.

"Ключевая новелла, которую мы реализовали буквально с 15 апреля, - это то, что теперь за материнским (семейным) капиталом вообще не нужно обращаться. Нам Налоговая служба поставляет данные о рождениях каждый день", - продолжил Топилин. Так что маткапитал можно назначать без заявлений. Впрочем, такое право в законе осталось.

Фото: GettyImages
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"Сейчас взаимообмен данными между органами очень резко вырос в условиях всех принимаемых достаточно быстрых, оперативных решений", - также заявил глава ПФР.

Еще Топилин рассказал об эксперименте с трудовыми книжками: люди могут при желании отказаться от бумажной книжки. При этом это не "кампания" - все добровольно.

"Вообще нужно, чтобы все эти новые, современные сервисы были доступны людям, понятны, чтобы люди умели этим пользоваться, и была возможность, главное, воспользоваться", - прокомментировал Владимир Путин. "Со следующего года молодые люди, которые впервые выходят на рынок труда, уже будут иметь только электронную трудовую книжку, у них не будет бумажного дубликата, но это современное поколение, молодое поколение, у них нет к этому какого-то негативного отношения", - сказал Топилин.

Примерно 65% пенсий назначается без участия человека

Электронную трудовую книжку пока выбрали около 13,5-14 процентов работающих. "Основная часть, конечно, оставляет бумагу - это понятно, есть определенные традиции и так далее, - но я считаю, что это очень хороший результат с учетом того, что в последующем будут только электронные трудовые книжки выдаваться новым поколениям, это неплохой результат, 14 процентов. Люди сделали выбор в пользу электронных сервисов", - заключил докладчик.

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