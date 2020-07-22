Наш эксперт - председатель БелТПП Владимир Улахович

О том, как экономике Союзного государства возвращаться в привычные берега, обозреватель "СОЮЗа" беседует с председателем Белорусской торгово-промышленной палаты Владимиром Улаховичем.

Владимир Евгеньевич, как коронавирус осложнил взаимоотношения с российскими деловыми партнерами?

Владимир Улахович: В ближайшее время запланированы встречи представителей наших предприятий с коллегами из Тверской области, Саратова, Волгограда, Перми… Так что о снижении интенсивности деловых отношений речь не идет. Многое перешло в формат телемостов. Всего же у БелТПП и ее областных отделений свыше ста договоров о сотрудничестве с российскими партнерами. Важное значение имеет и наше регулярное участие в проводимых в Москве совещаниях российских региональных торгово-промышленных палат, их более ста. Это уникальная возможность обменяться опытом, узнать, какие перспективные проекты есть у коллег. К примеру, в России наработаны эффективные инструменты поддержки семейного бизнеса, у ТПП РФ есть Институт повышения квалификации. Все это представляет интерес и для нас.

Вы участвовали в заседании оргкомитета по проведению Форума регионов.

Владимир Улахович: Форумы регионов Беларуси и России - это инструмент, кооперационная платформа для сотрудничества. А региональное сотрудничество - это мощная скрепа Союзного государства. Представители регионов проводят на форумах глубинную, долгосрочную работу, наращивая кооперационные связи предприятий, реализуя совместные проекты, укрепляя добрые отношения. Мы и от очередного, VII Форума, ожидаем такой же отдачи. Главная его тема - 75-летие Победы. Это связующая нас дата, наша общая история.

Не уйдет ли на второй план экономика?

Владимир Улахович: Ни в коем случае, ведь она - один из столпов белорусско-российского союза. Будет работать на форуме соответствующая секция под председательством руководителей профильных комиссий верхних палат парламентов двух стран. Основная тема - развитие кооперационных связей, совместных производственных проектов. Заседания планируется провести на площадке ОАО "БЕЛАЗ", которое является классическим примером успешной производственной кооперации двух стран.

Беларусь и Россия всегда рядом, в этом наше огромное преимущество

Что предложат российским партнерам белорусские участники?

Владимир Улахович: В первую очередь инновационные разработки. Часто привожу такой пример наших возможностей. По прилете в Лондон вы проходите сканер производства частной белорусской научно-технической компании "Адани". В аэропорту Хитроу использовано белорусское стекло, а с учетом намерений Великобритании по электротранспорту скоро вы сможете сесть там и на белорусский электробус. Кстати, БЕЛАЗ уже делает для России карьерные самосвалы-беспилотники.

В этом году масштабная выставка на форуме не планируется по известным причинам. Но образцы инновационной техники от белорусских флагманов будут показаны. Это и завод МАЗ, который "выстрелил" своим электробусом, и "Джили" с целой линейкой автомобилей. Будут представлены: завод "Белкоммунмаш" - пионер в производстве электротранспорта, Гомсельмаш с газотурбинным комбайном, МТЗ, наша академическая наука, осваивающая космическую отрасль. И в России есть прорывные технологии. Поэтому давайте объединять усилия.

На прошлом Форуме регионов было заключено контрактов на 550 млн долларов. Каковы прогнозы на этот?

Владимир Улахович: Сумма контрактов росла от форума к форуму, есть возможности и сейчас обеспечить прирост.

На Форуме состоится заседание Белорусско-российского делового совета. Что будете обсуждать?

Владимир Улахович: Инициатива создания такой площадки пришла от бизнеса. Вот, скажем, наша компания "Санта Бремор" имеет в России крупную торговую сеть "Русское море". Но ограничительные меры в связи с пандемией не позволяют поехать туда сотрудникам головной фирмы, чтобы управлять этим активом, влиять на его деятельность. Или такой пример. В России принято постановление правительства по обязательной маркировке товара. Предлагается такая процедура, следуя которой белорусская продукция на российский рынок может не попасть. Надо отдать должное российским партнерам, которые поддержали нас... На заседаниях совета подписываются реальные контракты и деловые соглашения. Так, актуально, например, совместное продвижение экспортной продукции на рынки третьих стран. Нам нет смысла конкурировать там друг с другом. Но чтобы туда войти, нужны финансовые инструменты. И банк БелВЭБ подписал с российскими коллегами соглашение в этой сфере. Надо и дальше искать такие возможности. Бизнес порой может их нащупать быстрее, чем государственные институты.

Вопреки пессимистическим настроениям, Беларусь нарастила в первом полугодии товарооборот с рядом российских регионов.

Владимир Улахович: В пору кризиса в первую очередь рушатся дальние логистические схемы. А Беларусь и Россия всегда рядом. Нашу продукцию хорошо знают в российских регионах и любят за качество. Задача - дойти с ней до самых удаленных мест. И здесь мы рассчитываем на помощь Форума регионов.