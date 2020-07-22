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22.07.2020 16:14
Рубрика: Власть

Внезапная проверка подтвердила высокую боеготовность войск

Текст: Юрий Гаврилов
В Минобороны РФ поводят итоги внезапной проверки боевой готовности войск Южного и Западного военных округов, ВДВ и морской пехоты, которая по решению президента страны проводилась с минувшей пятницы.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

"Проверяемые войска и силы приняли участие в более чем 50 учениях различного уровня на 35 полигонах и участках местности, 17 морских полигонах в акваториях Черного и Каспийского морей", - сообщили в среду в военном ведомстве. Об окончательных результатах масштабного войскового экзамена генералы наверняка еще расскажут. Но уже сейчас известно: этот экзамен проверяемые части и соединения успешно выдержали.

Фото: iStock
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Напомним, что к проверке в общей сложности привлекались почти 150 тысяч военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, более 26 тысяч единиц вооружения и техники, свыше ста кораблей и судов обеспечения. Когда по приказу Верховного главнокомандующего РФ войска подняли по тревоге, министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что эта проверка важна для оценки способности Вооруженных сил обеспечить военную безопасность на юго-западе Российской Федерации. Ведь там, по словам министра, "сохраняются серьезные угрозы террористического характера". Другой фактор связан с тем, что Российская армия и ВМФ сейчас готовятся к стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2020".

Вообще подобные проверки боеготовности в Вооруженных силах президент страны устраивает постоянно. Иногда по его распоряжению по тревоге поднимают округа и флота. В других случаях - целые виды и рода войск. Такие проверки, как правило, сопровождаются переброской полков и дивизий на незнакомые полигоны и выполнением задач на незнакомой местности. Бывает, что подобные маневры силами и средствами предшествуют крупным учениям Вооруженных сил. В данном случае - стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2020".

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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