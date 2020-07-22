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22.07.2020 22:56
Рубрика: Общество

ВОЗ прогнозирует появление вакцины от COVID не раньше 2021 года

Больные начнут получать вакцину против коронавируса не раньше начала 2021 года, считают во Всемирной организации здравоохранения. Эту позицию в ходе трансляции с официального Twitter организации озвучил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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"При реалистичном сценарии, люди начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года", - передает РИА Новости слова чиновника.

Важным фактором, по его мнению, является доступность вакцины для всех слоев населения во всем мире.

"Вакцины от этой пандемии не для богатых, не для бедных, они для всех", - подчеркнул Райан.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19

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