Врач рассказала, правда ли, что темные родинки самые опасные

Дерматокосметолог, кандидат медицинских наук Светлана Донецкая прокомментировала распространенные заблуждения в отношении "опасных" родинок. Так, многие уверены, что темные родинки самые опасные. На самом деле злокачественные образования могут быть как темными, так и светлыми.

"Есть беспигментная форма меланомы. Поэтому предположить, насколько опасна та или иная родинка, может только врач. Диагноз возможен только после гистологического заключения", - отметила Светлана Донецкая.

Еще одно заблуждение связано с тем, что наличие волос на поверхности невусов является признаком доброкачественного образования. Между тем, есть злокачественные невусы, из которых растут волосы. И они выделяются в отдельную группу, передает aif.ru. Среди признаков опасной родинки специалисты выделяют неровные края, неоднородную окраску невуса, зуд, быстрый рост, кровоточивость.

Чтобы избавиться от "подозрительной" родинки и обезопасить себя от последствий, следует обязательно обратиться к врачу-онкологу. Тем более, заключение специалиста необходимо перед операцией.