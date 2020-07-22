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22.07.2020 15:55
Рубрика: Культура

Всероссийская акция "Ночь кино" пройдет 29 августа

Текст: Мария Шепталова
Всероссийская ежегодная акция "Ночь кино" пройдет 29 августа. Начало показов - в 20.00 по местному времени.

Организаторы - Министерство культуры России и Фонд кино - раскрыли, кто станет хедлайнерами большого киномарафона. Зрители увидят анимационный фильм "Иван Царевич и Серый волк 4", один из самых популярных отечественных сиквелов "Лед 2" режиссера Жоры Крыжовникова и самый кассовый российский фильм "Холоп" режиссера Клима Шипенко.

Фото: more.tv
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В Фонде кино особо подчеркнули, что показы фильмов пройдут с соблюдением правил безопасности, установленных Роспотребнадзором.

Участниками "Ночи кино", способствующей популяризации отечественного кинематографа, станут различные организации кинопоказа из всех регионов России.

В прошлом году "Ночь в кино" собрала рекордное количество зрителей - более 860 тысяч человек. Организаторы надеются, что август 2020 года не станет исключением, и зрители вновь вернутся в кинотеатры.

Напоминаем, что вход на все события акции бесплатный.

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