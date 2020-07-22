Выпускники сдают устную часть ЕГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение"). Она пройдет в два дня - 22 и 23 июля, сообщает Рособрнадзор.

Первую письменную часть выпускники уже сдали.

- Раздел "Говорение" введен в ЕГЭ по иностранным языкам с 2015 года, - сообщают в ведомстве. - Устную часть экзамена выпускники сдают добровольно. За письменную часть работы можно получить до 80 баллов. Устная часть - принесет максимум 20 баллов.

ЕГЭ по иностранному языку проводится по английскому, немецкому, французскому, испанскому и китайскому языкам. Заявления на сдачу устной части ЕГЭ по английскому языку подали более 95 тысяч человек. Другие языки оказались не такими популярными.

- Процедура сдачи устной части автоматизирована, экзамен проходит за компьютером - с использованием аудиогарнитуры, - рассказывают в Рособрнадзоре. - Для устного экзамена могут также использоваться лингафонные кабины с соответствующим оборудованием.

Продолжительность этой части экзамена - 15 минут. Во всех аудиториях, где проходят экзамены, ведется видеонаблюдение.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по иностранному языку - 22. Если выпускник наберет меньше, поступить в вузы с этими результатами ЕГЭ он не сможет. Письменная и устная часть экзамена оцениваются вместе - на 100 баллов максимум.

- Свои результаты участники экзамена получат не позднее 2 августа, - сообщает Рособрнадзор.