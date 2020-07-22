За предметы русского искусства на онлайн-аукционе выручили 4 млн долларов

Аукционный дом Christie's подвел итоги онлайн-торгов произведениями русской живописи и предметами декоративно-прикладного искусства - общая выручка превысила 3,3 млн фунтов стерлингов, или 4,2 млн долларов.

Самым дорогим лотом, проданным на аукционе, проходившем с 1 по 21 июля, стало блюда Государственного фарфорового завода в Петрограде с агитационным рисунком. Результат превысил даже самые смелые ожидания: при оценочной стоимости в 25-38 тысяч фунтов стерлингов, произведение искусства ушло с молотка за 150 тысяч фунтов стерлингов (190 тысяч долларов).

В топ также вошли картина передвижника Абрама Архипова (1862-1930) "Крестьянская девушка" и полотно "Вид Тифлиса" (Vue de Tiflis, ок. 1919), созданное художницей Парижской школы Верой Рохлиной. Каждая картина, как сообщает ТАСС, была продана за 250 тысяч фунтов стерлингов, или 320 тысяч долларов.

За 87,5 тысяч фунтов стерлингов (110 тысяч долларов) был приобретен "Натюрморт с гиацинтами, тюльпанами, мальвами и пионами" Леонида Пастернака, отца Бориса Пастернака. Картина была выставлена на аукцион во второй раз. Первый раз она была продана в 2008 году, все вырученные от продажи деньги были переданы в Фонд Пастернака в Оксфорде.

Традиционно аукционный дом Christie's поводит торги произведениями русского искусства два раза в год: мае-июне и ноябре-декабре.