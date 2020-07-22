За сутки в России подтверждено 5862 случая COVID-19 в 83 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев - 25,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1. Москва - 638
- 2. Свердловская область - 234
- 3. Ханты-Мансийский АО - 221
- 4. Нижегородская область - 217
- 5. Санкт-Петербург - 186
- 6. Мурманская область - 183
- 7. Алтайский край - 183
- 8. Ямало-Ненецкий АО - 175
- 9. Иркутская область - 170
- 10. Красноярский край - 135
- 11. Челябинская область - 132
- 12. Московская область - 128
- 13. Хабаровский край - 123
- 14. Ростовская область - 121
- 15. Омская область - 118
- 16. Оренбургская область - 114
- 17. Новосибирская область - 113
- 18. Приморский край - 104
- 19. Тюменская область - 102
- 20. Ульяновская область - 100
- 21. Ставропольский край - 96
- 22. Волгоградская область - 96
- 23. Саратовская область - 93
- 24. Архангельская область - 92
- 25. Воронежская область - 89
- 26. Краснодарский край - 83
- 27. Пермский край - 69
- 28. Сахалинская область - 68
- 29. Кемеровская область - 62
- 30. Ивановская область - 57
- 31. Томская область - 53
- 32. Самарская область - 52
- 33. Республика Коми - 47
- 34. Кировская область - 46
- 35. Белгородская область - 44
- 36. Ленинградская область - 44
- 37. Курганская область - 44
- 38. Тамбовская область - 42
- 39. Чувашская Республика - 42
- 40. Тульская область - 41
- 41. Республика Карелия - 41
- 42. Республика Дагестан - 41
- 43. Пензенская область - 41
- 44. Республика Саха (Якутия) - 41
- 45. Ярославская область - 40
- 46. Республика Башкортостан - 40
- 47. Республика Бурятия - 38
- 48. Курская область - 36
- 49. Владимирская область - 35
- 50. Астраханская область - 35
- 51. Республика Мордовия - 35
- 52. Республика Тыва - 35
- 53. Камчатский край - 35
- 54. Республика Калмыкия - 34
- 55. Рязанская область - 32
- 56. Республика Татарстан - 31
- 57. Удмуртская Республика - 31
- 58. Калужская область - 30
- 59. Смоленская область - 27
- 60. Республика Горный Алтай - 27
- 61. Амурская область - 27
- 62. Тверская область - 26
- 63. Республика Марий Эл - 26
- 64. Брянская область - 25
- 65. Орловская область - 25
- 66. Вологодская область - 25
- 67. Республика Адыгея - 25
- 68. Карачаево-Черкесская Республика - 24
- 69. Республика Ингушетия - 22
- 70. Республика Хакасия - 19
- 71. Забайкальский край - 19
- 72. Магаданская область - 18
- 73. Псковская область - 17
- 74. Кабардино-Балкарская Республика - 16
- 75. Новгородская область - 15
- 76. Республика Северная Осетия - 15
- 77. Липецкая область - 12
- 78. Чеченская Республика - 12
- 79. Костромская область - 11
- 80. Республика Крым - 11
- 81. Калининградская область - 7
- 82. Еврейская АО - 2
- 83. г. Севастополь - 1
Всего в России зарегистрировано 789 190 случаев(+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
- 2. Московская область 0,2%
- 3. Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Липецкая область, Калининградская область, г. Севастополь 0,3%
- 4. Калужская область, Новгородская область, Брянская область, Еврейская автономная область 0,4%
- 5. Орловская область, Смоленская область, Псковская область, Тульская область, Рязанская область, Забайкальский край, Костромская область, Республика Дагестан 0,5%
За сутки подтверждено 165 летальных случаев:
- Белгородская область - 2
- Владимирская область - 3
- Воронежская область - 1
- Калужская область - 2
- Костромская область - 1
- Московская область - 5
- Орловская область - 2
- Рязанская область - 2
- Смоленская область - 1
- Тверская область - 2
- Тульская область - 5
- Москва - 19
- Архангельская область - 1
- Ленинградская область - 1
- Мурманская область - 2
- Новгородская область - 4
- Санкт-Петербург - 28
- Республика Адыгея - 1
- Краснодарский край - 1
- Астраханская область - 1
- Волгоградская область - 1
- Ростовская область - 5
- Республика Дагестан - 2
- Республика Ингушетия - 1
- Ставропольский край - 3
- Пермский край - 4
- Кировская область - 2
- Нижегородская область - 5
- Оренбургская область - 2
- Пензенская область - 1
- Самарская область - 1
- Саратовская область - 1
- Ульяновская область - 3
- Курганская область - 4
- Свердловская область - 5
- Ханты-Мансийский АО - 6
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 4
- Челябинская область - 1
- Республика Тыва - 1
- Республика Хакасия - 1
- Красноярский край - 14
- Иркутская область - 9
- Новосибирская область - 2
- Томская область - 1
- Республика Бурятия - 1
- Приморский край - 1
За весь период пандемии в России умерли 12 745 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 9669 человек:
- Белгородская область - 95
- Брянская область - 69
- Владимирская область - 99
- Воронежская область - 196
- Ивановская область - 83
- Калужская область - 106
- Костромская область - 14
- Курская область - 87
- Липецкая область - 36
- Московская область - 243
- Орловская область - 64
- Рязанская область - 143
- Смоленская область - 52
- Тамбовская область - 77
- Тверская область - 7
- Тульская область - 46
- Ярославская область - 122
- Москва - 1168
- Республика Карелия - 59
- Республика Коми - 97
- Архангельская область - 394
- Ненецкий автономный округ - 3
- Вологодская область - 27
- Калининградская область - 9
- Ленинградская область - 19
- Мурманская область - 184
- Новгородская область - 96
- Псковская область - 52
- Санкт-Петербург - 95
- Республика Адыгея - 14
- Республика Калмыкия - 17
- Республика Крым - 13
- Краснодарский край - 125
- Астраханская область - 57
- Волгоградская область - 105
- Ростовская область - 136
- Севастополь - 4
- Республика Дагестан - 89
- Республика Ингушетия - 50
- Кабардино-Балкарская Республика - 18
- Карачаево-Черкесская Республика - 21
- Республика Северная Осетия - Алания - 7
- Чеченская Республика - 6
- Ставропольский край - 108
- Республика Башкортостан - 66
- Республика Марий Эл - 33
- Республика Мордовия - 41
- Республика Татарстан - 50
- Удмуртская Республика - 67
- Республика Чувашия - 25
- Пермский край - 22
- Кировская область - 131
- Нижегородская область - 430
- Оренбургская область - 168
- Пензенская область - 29
- Самарская область - 85
- Саратовская область - 122
- Ульяновская область - 145
- Курганская область - 65
- Свердловская область - 425
- Тюменская область - 293
- Ханты-Мансийский АО - 505
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 342
- Челябинская область - 152
- Республика Алтай - 49
- Республика Тыва - 101
- Республика Хакасия - 40
- Алтайский край - 298
- Красноярский край - 414
- Иркутская область - 198
- Кемеровская область - 63
- Новосибирская область - 91
- Омская область - 130
- Томская область - 58
- Республика Бурятия - 44
- Республика Саха (Якутия) - 80
- Забайкальский край - 61
- Камчатский край - 76
- Приморский край - 94
- Амурская область - 37
- Магаданская область - 21
- Хабаровский край - 77
- Сахалинская область - 24
- Еврейская автономная область - 5
За весь период пандемии из стационаров выписано по России 572 053 выздоровевших.