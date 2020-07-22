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22.07.2020 10:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 5862 случая COVID-19 в 83 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 5862 случая COVID-19 в 83 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев - 25,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1. Москва - 638
  • 2. Свердловская область - 234
  • 3. Ханты-Мансийский АО - 221
  • 4. Нижегородская область - 217
  • 5. Санкт-Петербург - 186
  • 6. Мурманская область - 183
  • 7. Алтайский край - 183
  • 8. Ямало-Ненецкий АО - 175
  • 9. Иркутская область - 170
  • 10. Красноярский край - 135
  • 11. Челябинская область - 132
  • 12. Московская область - 128
  • 13. Хабаровский край - 123
  • 14. Ростовская область - 121
  • 15. Омская область - 118
  • 16. Оренбургская область - 114
  • 17. Новосибирская область - 113
  • 18. Приморский край - 104
  • 19. Тюменская область - 102
  • 20. Ульяновская область - 100
  • 21. Ставропольский край - 96
  • 22. Волгоградская область - 96
  • 23. Саратовская область - 93
  • 24. Архангельская область - 92
  • 25. Воронежская область - 89
  • 26. Краснодарский край - 83
  • 27. Пермский край - 69
  • 28. Сахалинская область - 68
  • 29. Кемеровская область - 62
  • 30. Ивановская область - 57
  • 31. Томская область - 53
  • 32. Самарская область - 52
  • 33. Республика Коми - 47
  • 34. Кировская область - 46
  • 35. Белгородская область - 44
  • 36. Ленинградская область - 44
  • 37. Курганская область - 44
  • 38. Тамбовская область - 42
  • 39. Чувашская Республика - 42
  • 40. Тульская область - 41
  • 41. Республика Карелия - 41
  • 42. Республика Дагестан - 41
  • 43. Пензенская область - 41
  • 44. Республика Саха (Якутия) - 41
  • 45. Ярославская область - 40
  • 46. Республика Башкортостан - 40
  • 47. Республика Бурятия - 38
  • 48. Курская область - 36
  • 49. Владимирская область - 35
  • 50. Астраханская область - 35
  • 51. Республика Мордовия - 35
  • 52. Республика Тыва - 35
  • 53. Камчатский край - 35
  • 54. Республика Калмыкия - 34
  • 55. Рязанская область - 32
  • 56. Республика Татарстан - 31
  • 57. Удмуртская Республика - 31
  • 58. Калужская область - 30
  • 59. Смоленская область - 27
  • 60. Республика Горный Алтай - 27
  • 61. Амурская область - 27
  • 62. Тверская область - 26
  • 63. Республика Марий Эл - 26
  • 64. Брянская область - 25
  • 65. Орловская область - 25
  • 66. Вологодская область - 25
  • 67. Республика Адыгея - 25
  • 68. Карачаево-Черкесская Республика - 24
  • 69. Республика Ингушетия - 22
  • 70. Республика Хакасия - 19
  • 71. Забайкальский край - 19
  • 72. Магаданская область - 18
  • 73. Псковская область - 17
  • 74. Кабардино-Балкарская Республика - 16
  • 75. Новгородская область - 15
  • 76. Республика Северная Осетия - 15
  • 77. Липецкая область - 12
  • 78. Чеченская Республика - 12
  • 79. Костромская область - 11
  • 80. Республика Крым - 11
  • 81. Калининградская область - 7
  • 82. Еврейская АО - 2
  • 83. г. Севастополь - 1

Всего в России зарегистрировано 789 190 случаев(+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

  • 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Московская область 0,2%
  • 3. Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Липецкая область, Калининградская область, г. Севастополь 0,3%
  • 4. Калужская область, Новгородская область, Брянская область, Еврейская автономная область 0,4%
  • 5. Орловская область, Смоленская область, Псковская область, Тульская область, Рязанская область, Забайкальский край, Костромская область, Республика Дагестан 0,5%
За сутки подтверждено 165 летальных случаев:
  1. Белгородская область - 2
  2. Владимирская область - 3
  3. Воронежская область - 1
  4. Калужская область - 2
  5. Костромская область - 1
  6. Московская область - 5
  7. Орловская область - 2
  8. Рязанская область - 2
  9. Смоленская область - 1
  10. Тверская область - 2
  11. Тульская область - 5
  12. Москва - 19
  13. Архангельская область - 1
  14. Ленинградская область - 1
  15. Мурманская область - 2
  16. Новгородская область - 4
  17. Санкт-Петербург - 28
  18. Республика Адыгея - 1
  19. Краснодарский край - 1
  20. Астраханская область - 1
  21. Волгоградская область - 1
  22. Ростовская область - 5
  23. Республика Дагестан - 2
  24. Республика Ингушетия - 1
  25. Ставропольский край - 3
  26. Пермский край - 4
  27. Кировская область - 2
  28. Нижегородская область - 5
  29. Оренбургская область - 2
  30. Пензенская область - 1
  31. Самарская область - 1
  32. Саратовская область - 1
  33. Ульяновская область - 3
  34. Курганская область - 4
  35. Свердловская область - 5
  36. Ханты-Мансийский АО - 6
  37. Ямало-Ненецкий автономный округ - 4
  38. Челябинская область - 1
  39. Республика Тыва - 1
  40. Республика Хакасия - 1
  41. Красноярский край - 14
  42. Иркутская область - 9
  43. Новосибирская область - 2
  44. Томская область - 1
  45. Республика Бурятия - 1
  46. Приморский край - 1

За весь период пандемии в России умерли 12 745 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 9669 человек:
  1. Белгородская область - 95
  2. Брянская область - 69
  3. Владимирская область - 99
  4. Воронежская область - 196
  5. Ивановская область - 83
  6. Калужская область - 106
  7. Костромская область - 14
  8. Курская область - 87
  9. Липецкая область - 36
  10. Московская область - 243
  11. Орловская область - 64
  12. Рязанская область - 143
  13. Смоленская область - 52
  14. Тамбовская область - 77
  15. Тверская область - 7
  16. Тульская область - 46
  17. Ярославская область - 122
  18. Москва - 1168
  19. Республика Карелия - 59
  20. Республика Коми - 97
  21. Архангельская область - 394
  22. Ненецкий автономный округ - 3
  23. Вологодская область - 27
  24. Калининградская область - 9
  25. Ленинградская область - 19
  26. Мурманская область - 184
  27. Новгородская область - 96
  28. Псковская область - 52
  29. Санкт-Петербург - 95
  30. Республика Адыгея - 14
  31. Республика Калмыкия - 17
  32. Республика Крым - 13
  33. Краснодарский край - 125
  34. Астраханская область - 57
  35. Волгоградская область - 105
  36. Ростовская область - 136
  37. Севастополь - 4
  38. Республика Дагестан - 89
  39. Республика Ингушетия - 50
  40. Кабардино-Балкарская Республика - 18
  41. Карачаево-Черкесская Республика - 21
  42. Республика Северная Осетия - Алания - 7
  43. Чеченская Республика - 6
  44. Ставропольский край - 108
  45. Республика Башкортостан - 66
  46. Республика Марий Эл - 33
  47. Республика Мордовия - 41
  48. Республика Татарстан - 50
  49. Удмуртская Республика - 67
  50. Республика Чувашия - 25
  51. Пермский край - 22
  52. Кировская область - 131
  53. Нижегородская область - 430
  54. Оренбургская область - 168
  55. Пензенская область - 29
  56. Самарская область - 85
  57. Саратовская область - 122
  58. Ульяновская область - 145
  59. Курганская область - 65
  60. Свердловская область - 425
  61. Тюменская область - 293
  62. Ханты-Мансийский АО - 505
  63. Ямало-Ненецкий автономный округ - 342
  64. Челябинская область - 152
  65. Республика Алтай - 49
  66. Республика Тыва - 101
  67. Республика Хакасия - 40
  68. Алтайский край - 298
  69. Красноярский край - 414
  70. Иркутская область - 198
  71. Кемеровская область - 63
  72. Новосибирская область - 91
  73. Омская область - 130
  74. Томская область - 58
  75. Республика Бурятия - 44
  76. Республика Саха (Якутия) - 80
  77. Забайкальский край - 61
  78. Камчатский край - 76
  79. Приморский край - 94
  80. Амурская область - 37
  81. Магаданская область - 21
  82. Хабаровский край - 77
  83. Сахалинская область - 24
  84. Еврейская автономная область - 5

За весь период пандемии из стационаров выписано по России 572 053 выздоровевших.

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