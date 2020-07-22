За сутки в России подтверждено 5862 случая COVID-19 в 83 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев - 25,9% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1. Москва - 638

2. Свердловская область - 234

3. Ханты-Мансийский АО - 221

4. Нижегородская область - 217

5. Санкт-Петербург - 186

6. Мурманская область - 183

7. Алтайский край - 183

8. Ямало-Ненецкий АО - 175

9. Иркутская область - 170

10. Красноярский край - 135

11. Челябинская область - 132

12. Московская область - 128

13. Хабаровский край - 123

14. Ростовская область - 121

15. Омская область - 118

16. Оренбургская область - 114

17. Новосибирская область - 113

18. Приморский край - 104

19. Тюменская область - 102

20. Ульяновская область - 100

21. Ставропольский край - 96

22. Волгоградская область - 96

23. Саратовская область - 93

24. Архангельская область - 92

25. Воронежская область - 89

26. Краснодарский край - 83

27. Пермский край - 69

28. Сахалинская область - 68

29. Кемеровская область - 62

30. Ивановская область - 57

31. Томская область - 53

32. Самарская область - 52

33. Республика Коми - 47

34. Кировская область - 46

35. Белгородская область - 44

36. Ленинградская область - 44

37. Курганская область - 44

38. Тамбовская область - 42

39. Чувашская Республика - 42

40. Тульская область - 41

41. Республика Карелия - 41

42. Республика Дагестан - 41

43. Пензенская область - 41

44. Республика Саха (Якутия) - 41

45. Ярославская область - 40

46. Республика Башкортостан - 40

47. Республика Бурятия - 38

48. Курская область - 36

49. Владимирская область - 35

50. Астраханская область - 35

51. Республика Мордовия - 35

52. Республика Тыва - 35

53. Камчатский край - 35

54. Республика Калмыкия - 34

55. Рязанская область - 32

56. Республика Татарстан - 31

57. Удмуртская Республика - 31

58. Калужская область - 30

59. Смоленская область - 27

60. Республика Горный Алтай - 27

61. Амурская область - 27

62. Тверская область - 26

63. Республика Марий Эл - 26

64. Брянская область - 25

65. Орловская область - 25

66. Вологодская область - 25

67. Республика Адыгея - 25

68. Карачаево-Черкесская Республика - 24

69. Республика Ингушетия - 22

70. Республика Хакасия - 19

71. Забайкальский край - 19

72. Магаданская область - 18

73. Псковская область - 17

74. Кабардино-Балкарская Республика - 16

75. Новгородская область - 15

76. Республика Северная Осетия - 15

77. Липецкая область - 12

78. Чеченская Республика - 12

79. Костромская область - 11

80. Республика Крым - 11

81. Калининградская область - 7

82. Еврейская АО - 2

83. г. Севастополь - 1 Всего в России зарегистрировано 789 190 случаев(+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%

2. Московская область 0,2%

3. Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Липецкая область, Калининградская область, г. Севастополь 0,3%

4. Калужская область, Новгородская область, Брянская область, Еврейская автономная область 0,4%

5. Орловская область, Смоленская область, Псковская область, Тульская область, Рязанская область, Забайкальский край, Костромская область, Республика Дагестан 0,5% За сутки подтверждено 165 летальных случаев: Белгородская область - 2 Владимирская область - 3 Воронежская область - 1 Калужская область - 2 Костромская область - 1 Московская область - 5 Орловская область - 2 Рязанская область - 2 Смоленская область - 1 Тверская область - 2 Тульская область - 5 Москва - 19 Архангельская область - 1 Ленинградская область - 1 Мурманская область - 2 Новгородская область - 4 Санкт-Петербург - 28 Республика Адыгея - 1 Краснодарский край - 1 Астраханская область - 1 Волгоградская область - 1 Ростовская область - 5 Республика Дагестан - 2 Республика Ингушетия - 1 Ставропольский край - 3 Пермский край - 4 Кировская область - 2 Нижегородская область - 5 Оренбургская область - 2 Пензенская область - 1 Самарская область - 1 Саратовская область - 1 Ульяновская область - 3 Курганская область - 4 Свердловская область - 5 Ханты-Мансийский АО - 6 Ямало-Ненецкий автономный округ - 4 Челябинская область - 1 Республика Тыва - 1 Республика Хакасия - 1 Красноярский край - 14 Иркутская область - 9 Новосибирская область - 2 Томская область - 1 Республика Бурятия - 1 Приморский край - 1 За весь период пандемии в России умерли 12 745 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 9669 человек: Белгородская область - 95 Брянская область - 69 Владимирская область - 99 Воронежская область - 196 Ивановская область - 83 Калужская область - 106 Костромская область - 14 Курская область - 87 Липецкая область - 36 Московская область - 243 Орловская область - 64 Рязанская область - 143 Смоленская область - 52 Тамбовская область - 77 Тверская область - 7 Тульская область - 46 Ярославская область - 122 Москва - 1168 Республика Карелия - 59 Республика Коми - 97 Архангельская область - 394 Ненецкий автономный округ - 3 Вологодская область - 27 Калининградская область - 9 Ленинградская область - 19 Мурманская область - 184 Новгородская область - 96 Псковская область - 52 Санкт-Петербург - 95 Республика Адыгея - 14 Республика Калмыкия - 17 Республика Крым - 13 Краснодарский край - 125 Астраханская область - 57 Волгоградская область - 105 Ростовская область - 136 Севастополь - 4 Республика Дагестан - 89 Республика Ингушетия - 50 Кабардино-Балкарская Республика - 18 Карачаево-Черкесская Республика - 21 Республика Северная Осетия - Алания - 7 Чеченская Республика - 6 Ставропольский край - 108 Республика Башкортостан - 66 Республика Марий Эл - 33 Республика Мордовия - 41 Республика Татарстан - 50 Удмуртская Республика - 67 Республика Чувашия - 25 Пермский край - 22 Кировская область - 131 Нижегородская область - 430 Оренбургская область - 168 Пензенская область - 29 Самарская область - 85 Саратовская область - 122 Ульяновская область - 145 Курганская область - 65 Свердловская область - 425 Тюменская область - 293 Ханты-Мансийский АО - 505 Ямало-Ненецкий автономный округ - 342 Челябинская область - 152 Республика Алтай - 49 Республика Тыва - 101 Республика Хакасия - 40 Алтайский край - 298 Красноярский край - 414 Иркутская область - 198 Кемеровская область - 63 Новосибирская область - 91 Омская область - 130 Томская область - 58 Республика Бурятия - 44 Республика Саха (Якутия) - 80 Забайкальский край - 61 Камчатский край - 76 Приморский край - 94 Амурская область - 37 Магаданская область - 21 Хабаровский край - 77 Сахалинская область - 24 Еврейская автономная область - 5 За весь период пандемии из стационаров выписано по России 572 053 выздоровевших. Перенесшие коронавирус рассказали о влиянии болезни на внешность