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22.07.2020 17:31
Рубрика: Культура

Загадочный артефакт возрастом 20000 лет найден во вьетнамской пещере

Текст: Денис Передельский
Фото: VNA Фото: VNA
Фото: VNA

Во Вьетнаме археологи во время полевого исследования в Национальном парке Ba Be в северо-восточной провинции Бак Кан обнаружили множество следов присутствия ранних людей.

Об открытии со ссылкой на заявление Института археологии Вьетнамской академии социальных наук сообщает Vietnam Plus. Находки были сделаны в карстовых пещерах вокруг горного озера Ba Be.

Следы были обнаружены в пещерах под названиями Тхам Кит, Тхам Мия, На Пхонг, Ба Куа и Гмина Мау. Большинство из них были найдены в пещере Тхам Кит. Вход в нее расположен на высоте 50 метров над поверхностью озера.

Фото: Gyorgy Varga / MTI
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В этой пещере исследователи обнаружили большое количество орудий из камня. Они раскопали культурный слой толщиной 50 сантиметров. В этой глине находились более 50 каменных инструментов и остатки очага.

Были найдены и артефакты, озадачившие исследователей. В качестве примера они приводят небольшую плоскую гальку с двумя вырезанными на ее поверхности отверстиями, диаметр которых составляет около 1,2 сантиметра.

Ученые считают, что этот предмет был изготовлен с особой тщательностью, причем древний мастер явно уделил много внимания высверливанию отверстий. Однако предназначение странного артефакта пока остается для археологов загадкой.

Также были обнаружены кости и зубы различных животных. Их анализ показал, что туши были разделаны при помощи орудий. Вероятно, это была добыча древних охотников. Возраст всех этих находок может достигать 20 тысяч лет, говорят археологи.

Пещера Тхам Кит обращена на юго-запад, а ее внутренняя площадь составляет около трех тысяч квадратных метров. Ученые отмечают, что пол этой пещеры является очень ровным и гладким. Сама же она состоит из трех крупных камер с множеством небольших ниш. Внутри находится немало массивных камней. Ученые считают, что они обрушились со свода пещеры во время подземных толчков в далеком прошлом.

Добавим, что в ходе раскопок также были обнаружены каменные предметы цивилизации Хоа Бинь (12000-10000 гг. до н.э.). Они находились в соседней пещере Тхам Мия. А в пещерах На Пхонг и Ба Куа было обнаружено множество керамических предметов железного века.

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