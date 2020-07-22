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22.07.2020 13:29
Рубрика: В мире

Западные эксперты обвинили в новом росте заболеваемости COVID-19 молодежь

Текст: Владимир Шилов

Новые вспышки коронавирусной инфекции в таких странах, как Канада и Испания напрямую связаны с увеличением числа социальных контактов между молодыми людьми, считают западные эксперты. Отмену большинства ограничений многие тинейджеры восприняли как полную победу над пандемией, что далеко от реальности.

Фото: Comunidad de Madrid via Getty Images
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Так, за последние сутки в Испании диагноз "пневмония нового типа" подтвердился у 201 человека, что стало рекордным показателем, начиная с начала месяца. Каждый второй заразившийся в возрасте до 29 лет подхватил инфекцию на частных вечеринках, дискотеках или в барах, передает El Mundo со ссылкой на данные министерства здравоохранения королевства.

Европейским эпидемиологам вторят коллеги из Канады, где также наблюдаются тревожные тенденции по COVID-19. "Мы столкнулись с фактором усталости населения, что существенно затрудняет поддержание хорошо зарекомендовавших себя ограничений", - заявил канадской газете The Globe and Mail заместитель главного санитарного врача страны Говард Нджу. По его словам, молодые люди не воспринимают всерьез угрозу заразиться.

По данным ВОЗ, на этой неделе число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире превысило 14 млн. человек.

В мире Европа Испания В мире Северная и Центральная Америка Канада Пандемия коронавируса COVID-19

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