Житель Ирландии выиграл в лотерею больше 49 миллионов евро

Ирландец выиграл в лотерею EuroMillions больше 49 миллионов евро, сообщается в Twitter национальной лотереи страны.

"Это шестой по величине джекпот, когда-либо полученный в Ирландии. Сумма выигрыша составила 49 564 586 евро", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Дополнительный бонус - в Ирландии не облагаются налогом выигрыши в лотерею EuroMillions. Впервые ее провели в феврале 2004 года во Франции, Испании и Великобритании. Через восемь месяцев испытать свою удачу смогли уже и жители Ирландии. Один лотерейный билет стоит два половиной евро.