24 июля в связи с вступлением в силу Закона об изменении порядка получения гражданства России, смотрите на сайте "Российской газеты" видеоинтервью начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России, генерал-лейтенанта полиции Валентины Львовны Казаковой.

​Какова будет процедура признания российского гражданства "носителями русского языка"; не прогнозируется ли после 24 июля резкого увеличения нагрузки на подразделения по вопросам миграции. Как планируется решить этот вопрос; во много ли раз, как ожидается, увеличатся показатели по получению российского гражданства в нашей стране, - на эти и другие вопросы Валентина Казакова ответит в ходе беседы с обозревателем "РГ".