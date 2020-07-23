Александр Бастрыкин уверен, что и сегодня экономические преступления - одни из самых опасных. Фото: Предоставлено Следственным комитетом РФ

Об этом и многом другом в интервью "Российской газете" рассказал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Александр Иванович, самое громкое уголовное дело последних дней - арест бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. На ваш взгляд, почему на действия правоохранителей так бурно отреагировали местные жители?

Александр Бастрыкин: По данным следствия, Сергей Фургал является организатором покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. Для следствия очевидно, что решения о совершении этих преступлений принимались на фоне продвижения Фургалом и его соучастниками собственных коммерческих интересов. Отмечу, что подобные преступления расследуются, как правило, достаточно долго, а расследованию предшествует серьезная оперативная, следственная, аналитическая работа.

Граждан, которые выразили недовольство, отчасти можно понять. Они выбирали руководителя субъекта, очевидно, доверяя этому человеку и выражая поддержку. Однако события, о которых идет речь в уголовном деле, никак не связаны с деятельностью Фургала на посту главы региона, а его достижения не освобождают от уголовной ответственности. Ему вменяется совершение особо тяжких преступлений против личности, совершенных много лет назад.

События, о которых идет речь в уголовном деле, - особо тяжкие преступления против личности - не связаны с деятельностью Фургала на посту главы региона

На данный момент, учитывая тайну следствия, я не буду раскрывать все подробности. Однако могу с уверенностью сказать, что следователи и оперативные сотрудники, понимая, какой спрос будет у общества к нашей работе, собрали весомые доказательства его причастности. Это и результаты экспертиз, и показания свидетелей, и, конечно же, результаты оперативно-разыскной деятельности. И только потом приняли соответствующие процессуальные решения. У нас нет сомнений относительно причастности Фургала к этим преступлениям, но в любом случае последнее слово будет за судом.

Фактически то, что вменяется Сергею Фургалу, - это так называемые преступления прошлых лет. А сколько еще таких преступлений раскрыли сотрудники СК в этом году?

Александр Бастрыкин: В текущем году удалось раскрыть более 3,6 тысячи преступлений прошлых лет, что на 6 процентов больше аналогичного периода прошлого года.

В их числе 399 убийств, 215 преступлений об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, 263 преступления против половой свободы и неприкосновенности личности.

При расследовании таких преступлений мы активно используем уникальные экспертные технологии. В их числе - ДНК-скрининг проверяемых лиц, информационно-аналитические исследования электронных баз данных автотранспорта и операторов сотовой связи.

В текущем году нами совместно с органами дознания с помощью экспертных исследований, в том числе по образцам ДНК, раскрыт ряд резонансных преступлений, включая серию изнасилований и убийств женщин​​​ в Московской области (совершенных жителем Каширы в период с 2010 по 2020 год), а также аналогичные преступления в Ростовской области, совершенные военнослужащим, самовольно покинувшим расположение части.

А в Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство, совершенном в 2002 году. В результате работы аналитической группы, оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что к совершению этого преступления был причастен Пиркасум Махмудов, который длительное время скрывался от органов следствия и даже сменил фамилию. При повторной проверке следов рук, изъятых с места происшествия, установлено совпадение с дактокартой Махмудова (Пашаева), который был осужден 12 лет назад в другом регионе за убийство. При дальнейшей работе в рамках заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве он сообщил об обстоятельствах убийств, совершенных в 2003 и 1995 годах. И это лишь некоторые примеры.

Алмазный блеск криминала

Какие преступления, на взгляд главного следователя страны, наиболее опасны для государства?

Александр Бастрыкин: Я неоднократно говорил об опасности преступлений в экономической сфере, и многие подобные факты нам удалось раскрыть.

Одно из них связано с противоправной деятельностью вокруг ПАО "Тольяттиазот", где на протяжении двух десятков лет совершались крупные хищения активов предприятия, а денежные средства выводились за рубеж, что представляло угрозу экономической деятельности. Следователи совместно с оперативными подразделениями установили, что к этому причастны участники преступного сообщества, действовавшего с 1997 по 2018 год, в состав которого входили руководители предприятия и иные лица, в том числе иностранцы.

При этом оно было системно структурировано. Каждое звено специализировалось на каком-либо лицензируемом виде деятельности, будь то банковская, юридическая, регистрационная или оценочная деятельность. Все это помогало реализовывать преступные схемы и значительно усложняло раскрытие преступлений.

На данный момент расследуется ряд эпизодов, по которым установлен общий ущерб на 50 миллиардов рублей, кроме того, установлен факт уклонения от уплаты налогов на сумму один миллиард рублей.

Следствием наложен арест на имущество обвиняемых, в том числе похищенные активы предприятия, а также денежные средства. Например, у одного из фигурантов уголовного дела арестовано около 300 земельных участков в Самарской области стоимостью около миллиарда рублей.

Следствием установлена причастность к этим преступлениям 15 человек. В числе скрывшихся от следствия и объявленных в международный розыск лиц - совладельцы "Тольяттиазота" Сергей и Владимир Махлаи, Евгений Королев, Александр Макаров, иностранные граждане Беата Рупрехт, Андреас Циви.

Напомню, что по выделенному уголовному делу о хищении на 84 миллиарда рублей при продаже по заниженной стоимости продукции "Тольяттиазота" ряд из них осужден заочно российским судом к лишению свободы.

Как вы считаете, удалось ли следователям найти коррупционную составляющую в этом громком уголовном деле?

Александр Бастрыкин: После того как арбитражные суды в нескольких инстанциях признали законными требования налоговой службы к "Тольяттиазоту" о недоимке по налогам, бывший председатель правления "Тольяттихимбанка" Александр Попов в 2015 году предпринял попытку дать через посредников взятку судье Верховного суда, чтобы отменить судебное решение.

Действовал он по указанию Сергея Махлая. Противоправные действия Попова были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Ему предъявлено обвинение в покушении на дачу взятки в размере не менее 1,2 миллиона долларов. В ближайшее время материалы уголовного дела будут представлены обвиняемому и его защитнику для ознакомления.

В сообщениях о крупных хищениях достаточно часто звучат слова о том, что обвиняемые скрылись за рубежом. Что в таких случаях происходит с похищенным имуществом?

Александр Бастрыкин: Есть много примеров, когда нам удавалось вернуть не только фигурантов уголовных дел, как, например, Алексея Кузнецова, но и возместить ущерб. В отдельных ситуациях решения компетентных органов зарубежных стран не всегда нам понятны. Но в большинстве случаев профессионализм следователей Следственного комитета позволяет убедить зарубежных коллег в нашей правоте и выстроить эффективное сотрудничество. Например, сейчас продолжается расследование уголовного дела в отношении братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых. Они обвиняются в хищении путем растраты более 87 миллиардов рублей, принадлежащих ПАО "Промсвязьбанк", в котором они владели более 50 процентами акций. Еще в 2017 году Центральный банк РФ выявил серьезные нарушения в "Промсвязьбанке".

Братья Ананьевы, осознавая, что могут быть отстранены от управления делами банка, решили вывести вверенные им денежные средства из финансового оборота страны в кипрские компании.

Они создали организованную преступную группу, куда вошли более 10 доверенных лиц, в том числе иностранцы. Этих лиц незаконно трудоустроили в банк и выдали доверенности на право распоряжаться денежными средствами.

Впоследствии на основании фиктивных документов на банковские счета иностранной компании было выведено более 57,3 миллиарда рублей и более 500 миллионов долларов под видом оплаты за якобы приобретенные ценные бумаги. В действительности ПАО "Промсвязьбанк" ценные бумаги на указанную сумму не приобретало.

Большая часть соучастников банкиров Ананьевых установлена, и в настоящее время они находятся за пределами Российской Федерации. При содействии Интерпола России принимаются меры к их выдаче для уголовного преследования.

При взаимодействии с ФСБ, МВД, Росфинмониторингом установлено имущество братьев Ананьевых, на которое уже наложен арест. Возмещение потерпевшей стороне причиненного ущерба в настоящее время составляет более 15 процентов от суммы похищенного.

Скоординированные правоохранительными органами профилактические меры позволили сократить самую опасную - насильственную преступность

В иностранных государствах установлено имущество обвиняемых стоимостью более 10 миллиардов рублей, и с компетентными органами организована работа по его аресту. Следователями продолжается кропотливая работа по выявлению имущества обвиняемых и наложению на него ареста. Также по результатам бухгалтерских экспертиз, проведенных экспертными подразделениями Следственного комитета, выявлены дополнительные эпизоды хищения в 2017 году братьями Ананьевыми денежных средств ПАО "Промсвязьбанк" на сумму свыше 15 миллиардов рублей. По данным эпизодам возбуждены уголовные дела.

Недавно в суд было отправлено еще одно резонансное дело о хищении алмазов компании "Алроса". Каким образом огромные масштабы кражи драгоценных камней так долго оставались незамеченными?

Александр Бастрыкин: Дело в том, что алмазное сырье бывает разного качества, которое определяет его стоимость.

Обвиняемая Канунникова проводила сортировку камней. Чтобы не вызвать подозрение, лучшие по характеристикам камни она оставляла на предприятии, а немного уступающие этим камни, но при этом тоже хорошего качества, похищала. На замену этим камням она оставляла недорогое сырье, которым ее снабжал один из соучастников - Богомолов.

За три года с производства было вынесено 1027 камней, часть удалось изъять и вернуть - 480 штук. Гемологическая экспертиза подтвердила их чистоту. В то же время определен и ущерб от хищения, который составил более 700 миллионов рублей.

В этой ситуации удивляет и то, что обвиняемая при официальной зарплате немногим более 100 тысяч рублей приобрела автомобиль за 10 миллионов рублей, наняла водителя. Кстати, официальный доход обвиняемых и их родственников за 10 лет составил 22 миллиона рублей. При этом Канунникова несколько лет не снимала заработную плату с банковской карты. В ходе следствия были изъяты деньги в разной валюте, эквивалентной 170 миллионам рублей, недвижимость на 71 миллион, ювелирные изделия и аксессуары на 67 миллионов.

В начале года СК сообщал, что выяснил, кто убил начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева. А удалось ли узнать мотив преступления?

Александр Бастрыкин: Если помните, при первом нападении Ибрагим Эльджаркиев был обстрелян в Ингушетии при движении в автомобиле с другими силовиками, один из которых погиб. Спустя несколько месяцев Эльджаркиева выследили уже в Москве, расстреляв его у детской площадки вместе с братом.

На основании доказательств, кропотливо собранных в условиях сложной оперативной обстановки, на прошлой неделе следствие квалифицировало нападения как акты терроризма, совершенные участниками созданного в республике террористического сообщества.

Под стражу по уголовному делу в настоящее время заключено 12 человек, которые, действуя с другими устанавливаемыми и разыскиваемыми лицами, нападением на Эльджаркиева желали принудить сотрудников правоохранительных органов отказаться от сбора доказательств в отношении руководителей и членов террористического сообщества. А также вызвать страх и панику среди населения республики.

При расследовании террористических преступлений следователям нередко нужна помощь спецназа. Фото: ЦОС ФСБ РФ

40 тысяч дел в суде

Какие расследования на сегодняшний день вы считаете самыми важными?

Александр Бастрыкин: Наша деятельность была сосредоточена на решении важнейших задач по борьбе с особо опасными преступлениями - должностными злоупотреблениями и коррупцией, в том числе в оборонно-промышленном комплексе страны, преступлениями экстремистской направленности, терроризмом. На оперативном пресечении преступных деяний, нарушающих права и интересы несовершеннолетних, трудовые права граждан.

В целом, об объеме проделанной нами работы свидетельствуют следующие цифры. В текущем году в суды направлено 40 тысяч уголовных дел, по которым проходит 44 тысячи обвиняемых. При этом число дел, переданных в суд с ходатайством о назначении обвиняемому судебного штрафа, увеличилось на 17 процентов и составило 4273.

Кроме того, на 83 процента возросло число несовершеннолетних, к которым по ходатайству следователей вместо мер уголовной ответственности применены меры воспитательного воздействия. Только в первом квартале текущего года возмещено государству и потерпевшим от преступлений гражданам более 12 миллиардов рублей. Арестовано имущество обвиняемых на сумму более 10,5 миллиарда рублей. К уголовной ответственности привлечено 98 лиц, обладающих особым правовым статусом.

Особое внимание уделялось профилактике преступности. По сорока трем тысячам уголовных дел установлены причины и условия, которые привели к совершению преступлений, и внесены представления об их устранении. К дисциплинарной ответственности по ним привлечено свыше 14 тысяч должностных лиц.

Многим нацистам, виновным в жестоких преступлениях, удалось скрыться от правосудия. Продолжается активная работа по исследованию преступлений тех лет

Экспертное мнение

Раскрывать тяжкие преступления сегодня помогают сложнейшие экспертизы. В прошлом году приняли закон, дающий возможность вашему ведомству создавать собственные экспертные учреждения. Как выглядят полномочия Следственного комитета России по созданию в его системе судебно-экспертных учреждений?

Александр Бастрыкин: Действительно, Федеральным законом (от 26.07.2019 № 224-ФЗ) предусмотрено создание в системе Следственного комитета судебно-экспертных учреждений "в целях организации и производства судебных экспертиз". Кроме того, Указом Президента РФ (от 01.07.2020 № 442) закрепляются полномочия СК по организации и производству в судебно-экспертном учреждении Следственного комитета судебных экспертиз. Этим же Указом закреплены полномочия ведомства по нормативно-правовому регулированию и организационному обеспечению деятельности судебно-экспертного учреждения нашего ведомства, организации научно-методического обеспечения его деятельности.

Сколько планируете принять сотрудников?

Александр Бастрыкин: В настоящее время организационно-штатные мероприятия завершены. Всего в судебно-экспертное учреждение Следственного комитета планируется принять 623 сотрудников, специализирующихся в различных областях экспертных знаний.

По мере развития экспертных подразделений увеличивалось и количество проводимых экспертиз. Наши сотрудники проводят 20 видов экспертиз, в том числе почерковедческие, компьютерно-технические, фоноскопические, лингвистические, пожарно-технические, строительно-технические, налоговые, финансово-аналитические, молекулярно-генетические, судебно-медицинские и другие.

Теперь эта деятельность будет осуществляться в рамках отдельного учреждения - судебно-экспертного центра Следственного комитета России, что позволит оперативнее выполнять соответствующие задачи.

Кроме того, в центральном аппарате Следственного комитета созданы криминалистические подразделения (Главное управление криминалистики (Криминалистический центр), управления и отделы по федеральным округам, управления и отделы по субъектам РФ).

И это в полной мере оправданно, так как во многом благодаря помощи следователей-криминалистов удалось за все эти годы существенно повысить эффективность и качество следствия. Ни одно резонансное преступление не остается без внимания со стороны следователей-криминалистов. При осмотре мест крушений самолетов, техногенных катастроф, в местах совершения террористических актов, при производстве поиска пропавших несовершеннолетних - во всех указанных случаях в обязательном порядке задействованы следователи-криминалисты.

О работе силовиков по декриминализации Северного Кавказа сейчас пишут много. Но речь идет в основном о коррупционных преступлениях. А есть ли изменения по делам о посягательствах на журналистов?

Александр Бастрыкин: При содействии оперативных служб нам удалось установить лиц, причастных к убийству учредителя и главного редактора газеты "Черновик" Хаджимурада Камалова в 2011 году. По данным следствия, заказчиком этого преступления является бывший заместитель председателя правительства Республики Дагестан Шамиль Исаев, который уже осужден по другому уголовному делу.

Среди непосредственных организаторов и исполнителей - еще трое лиц. Исаев в тот период стремился увеличить свой политический авторитет и влияние на различные сферы жизни республики. А в газете "Черновик" открыто критиковались дагестанские политики, руководители различного уровня, в том числе объединившиеся по принципу землячества.

Общественная деятельность Камалова создавала значительные проблемы и для Исаева, что и послужило, как считает следствие, мотивом для его убийства. Я вижу, как в СМИ периодически высказываются разные мнения, критикуется следствие. Но когда собранные следователями доказательства будут изучены сторонами, а затем судом, сомнений ни у кого остаться не должно. Эти доказательства в совокупности полностью подтверждают версию следствия.

Появлению Сергея Фургала в суде в качестве обвиняемого предшествовала кропотливая работа следователей. Фото: Александр Щербак / ТАСС

Выучите на следователя

Сейчас активно идет приемная кампания в подведомственных Следственному комитету образовательных учреждениях. Сколько планируете принять абитуриентов?

Александр Бастрыкин: В наши "кузницы кадров", в Московскую и Санкт-Петербургскую академии нами запланировано принять 286 абитуриентов и аспирантов по программам высшего образования. По результатам предварительного отбора в территориальных следственных органах конкурс составляет в среднем 3-4 человека на место по программам специалитета. Мы искренне приветствуем тех молодых людей, которые приходят в нашу систему, воплощая в жизнь свое стремление служить государству, своему народу, посвятить себя интересной профессии.

В кадетские корпуса в Москве, Санкт-Петербурге и Волгограде планируется принять более 250 учащихся. При этом и в высших образовательных учреждениях, и в кадетских корпусах планируется поступление около 40 процентов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа принимаемых на обучение. Таким детям, обучающимся в кадетских корпусах и академиях ведомства, предоставляется полное государственное обеспечение. Тем самым нами создаются все условия для получения качественного образования детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.

Кроме того, в предстоящем учебном году впервые откроет двери Севастопольский филиал Санкт-Петербургского кадетского корпуса. Сейчас там осуществляется набор ребят, желающих связать свою жизнь со службой закону, гражданам и Отчизне. Следует отметить, что сегодня основополагающим направлением государственной политики страны является всесторонняя забота о детях, поддержка материнства и детства, укоренение традиционных семейных ценностей, и наша общая задача - окружить каждого ребенка теплом и заботой, привить подрастающему поколению любовь к родным, своему дому и Отечеству.

А можно "личный" вопрос? Ваши сотрудники на службе 24 часа в сутки. Такая работа должна давать людям какие-то преференции. Например, квадратными метрами. А как ваши сотрудники обеспечены жильем?

Александр Бастрыкин: Последние полтора года активно продолжалось формирование жилищного фонда Следственного комитета, что позволяет нам решать вопросы обеспечения жилыми помещениями сотрудников на время службы. Все это влияет на психологический климат в коллективе, на сохранение высококвалифицированных кадров и на результативность работы в целом. В прошлом году на эти цели выделено более 460 миллионов рублей, в текущем году - около 250 миллионов рублей. Имеющееся финансирование позволяет ежегодно приобретать в среднем 70 квартир. Помимо этого постоянно ищем возможные варианты получения в оперативное управление жилых помещений от других государственных органов либо субъектов Российской Федерации. Таким образом мы хорошими темпами движемся к реализации нашей задачи - обеспечить служебными квартирами как можно больше нуждающихся сотрудников и членов их семей.

Эхо войны

Александр Иванович, Следственный комитет в последнее время активно расследует преступления против мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Плюс к этому у вас организована работа штаба по координации поисковой и архивной работы. Для чего все это нужно?

Александр Бастрыкин: Для нашего Отечества 2020 год - Год памяти и славы - имеет особое значение. Непомерно тяжелой ценой заплатил советский народ за освобождение нашей страны, стран Восточной и Западной Европы от фашизма. По имеющимся архивным данным, только на территории РСФСР в годы оккупации было преднамеренно истреблено более 2 миллионов человек мирного населения. Но не все факты были расследованы, не все лица установлены и привлечены к суду. Например, благодаря раскопкам поисковых отрядов и рассекречиванию архивов стали известны подробности трагических событий в Новгородской, Ростовской, Псковской областях, Краснодарском крае и других регионах, связанные с массовым убийством мирного населения. В связи с этим Следственным комитетом расследуется ряд уголовных дел по фактам преступных действий нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны против мирного населения.

При этом многим нацистам, виновным в совершении жестоких преступлений, к сожалению, удалось скрыться от правосудия и избежать наказания. Поэтому Следственным комитетом продолжается активная работа по исследованию новых, ранее неизвестных обстоятельств преступлений тех лет.

Наша обязанность - защищать доброе имя живых и павших Воинов-освободителей, мирных жителей, жертв нацистов. Ни одно деяние, основанное на преступных идеях человеконенавистничества и расового превосходства, даже по прошествии столь продолжительного времени, не останется незамеченным и безнаказанным.

Ключевой вопрос

Криминал в особых условиях

Александр Иванович, насколько изменилась в этом году криминогенная обстановка с учетом распространения коронавируса и как перестроилась ваша работа?

Бастрыкин: Действительно, в текущем году СК России работал в непростой обстановке, обусловленной в том числе пандемией коронавируса. Вместе с тем для всех очевидно, что оперативно принятые руководством страны организационные меры позволили системе здравоохранения справиться с возникшей нагрузкой.

При этом перед следователями возникли новые вызовы. Они немедленно реагировали на распространение заведомо ложной информации (фейков) в сети Интернет об эпидемии коронавируса. Также принимались меры, чтобы во всех случаях деньги, выделенные из федерального центра на выплаты медработникам, дошли до них.

Подчеркну, что следователи нацелены на жесткое пресечение нецелевого расходования бюджетных средств, выделяемых на поддержку медицинских работников и в целом модернизацию системы здравоохранения.

Мы постоянно совершенствуем работу и улучшаем систему управления. В некотором роде коронавирус способствовал тому, что мы стали использовать более эффективный формат совещаний. Еженедельно при помощи видео-конференц-связи проводим совещания со всеми руководителями территориальных следственных органов. Также практикуем личные приемы граждан онлайн. Это дисциплинирует и способствует улучшению качества и оперативности работы. Раньше мы практиковали личное присутствие руководителей на таких совещаниях, и они проводились значительно реже. А это дополнительные временные и финансовые затраты.

Сейчас же я могу оперативно не только потребовать доклад о том или ином происшествии, но и лично понять, насколько руководитель владеет ситуацией о криминогенной обстановке в регионе, насколько детально знает работу своих подчиненных. Кстати, касаясь состояния преступности, в целом в стране в текущем году зарегистрировано 832 377 преступлений, что на 0,4 процента меньше прошлого года (данные за 5 месяцев 2020 г.).

Причем скоординированные правоохранительными органами профилактические меры позволили сократить наиболее опасную - насильственную преступность. Так, на 2,2 процента сократилось число убийств и на 7,6 процента уменьшилось количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевших.