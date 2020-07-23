Археологи определили, что заселение Америки произошло 33 тысячи лет назад

Люди жили в Америке уже более 30 тысяч лет назад. Это произошло намного раньше, чем считалось до сих пор, говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Nature. И не исключено, что первые предки коренных американцев добрались до Америки не по суше, а по морю.

Команда археологов под руководством Киприана Арделеана из Автономного университета Сакатекаса (Мексика) обнаружила в пещере Чикиуите (в горах штата Сакатекас, на высоте 2740 м) 1900 каменных орудий, фрагменты костей животных, остатки растений и угля, которым более 30000 лет. Это говорит о том, что люди присутствовали в этом регионе примерно на 10 000 лет раньше, чем считалось ранее.

Ученые определили возраст 59 из найденных артефактов: как показал радиоуглеродный анализ, им около 33 000 лет. "Согласно нашим результатам, находкам - от 33 150 до 31 400 лет", - утверждают ученые. Это говорит о том, что люди могли побывать в Америке до так называемого максимума последнего Ледникового периода, который начался около 26 000 лет назад.

Тем не менее остается открытым вопрос, кто были эти люди, когда и где они появились на континенте и как они оттуда ушли. Ученые не нашли ДНК человека - обитателей пещеры. Обработка каменных орудий, однако, указывает на то, что у них могла быть собственная культура, поскольку орудия значительно отличаются от ранее найденных в Америке.

Лезвия, наконечники копий различной формы изготовлены несколькими довольно сложными способами. Большинство этих инструментов, зеленоватого и черного цвета, сделаны не из серого известняка, распространенного здесь, а из плотных разновидностей этой породы. Следовательно, указывают авторы, материал для орудий специально разыскивали, что говорит о "сознательном выборе и глубоких знаниях доступного каменного сырья". Арделеан подчеркивает, что эта коллекция находок представляет каменную культуру, которая не похожа ни на одну из известных на сегодняшний день в Америке.

К слову, это вторая впечатляющая археологическая находка в Мексике за последние несколько недель. В июне археологи обнаружили самый старый и самый большой памятник майя на юге страны.