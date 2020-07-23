Новости

Москвич за бракованный BMW взыскал с дилера почти 3 млн рублей сверх цены 17:22
Ушел из жизни известный кубанский фотожурналист Петр Янель 17:19
В Минске выразили уверенность в высоких результатах на "АрМИ-2020" 17:18
В Смоленске осудили главаря "золотой банды" 17:16
Ростуризм предложил упростить правила субсидирования туроператоров 17:02
Фигурантов дела о пытках в ярославской колонии отправили домой 16:53
СК не подтвердил наличие у Мизулиной двойного гражданства 16:45
Археологи определили, что заселение Америки произошло 33 тысячи лет назад 16:45
У посольства США в Иерусалиме раскопали огромный царский комплекс 16:43
Полиция Полтавы: Захвативший полицейского мужчина освободил заложника 16:41
Футболист Тарасов прокомментировал информацию о дебоше в самолете 16:35
Фильм Mortal Kombat не уступит по уровню насилия игре 16:32
Пикап Great Wall: платформа от Tank, гибрид и новейший "робот" 16:30
В Поморье сотрудники детсада в наказание одели мальчиков в платья 16:12
Путин пошутил про оговорку в "сотенку миллиардов" 16:03
Мирча Луческу возглавил киевское "Динамо" 16:01
В Невинномысске загорелась крыша маслоэкстракционного завода 15:58
Испанский суд пытается вернуть каталонских политиков в тюрьму 15:53
В Китае рядом с терракотовой армией нашли "нефритовую" гробницу 15:53
Во Владимирской области опровергли "двойное" заражение медика COVID-19 15:48
Кремль оценил первые дни работы Дегтярева в Хабаровском крае 15:46
Саудовский король успешно перенес операцию по удалению желчного пузыря 15:46
Володин посетит строящиеся больницы в Саратовской области 15:39
В Болгарии из-за антиправительственных протестов в отставку ушли 4 министра 15:37
Форум "Сильные идеи для нового времени" придаст новый импульс деловой активности в России 15:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кассационный суд обязал тщательней делить имущество при разводе
Кассационный суд обязал тщательней делить имущество при разводе
В России начался бум автотуризма
В России начался бум автотуризма
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
23.07.2020 16:45
Рубрика: Общество

Археологи определили, что заселение Америки произошло 33 тысячи лет назад

Текст: Наталья Панасенко

Люди жили в Америке уже более 30 тысяч лет назад. Это произошло намного раньше, чем считалось до сих пор, говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Nature. И не исключено, что первые предки коренных американцев добрались до Америки не по суше, а по морю.

Команда археологов под руководством Киприана Арделеана из Автономного университета Сакатекаса (Мексика) обнаружила в пещере Чикиуите (в горах штата Сакатекас, на высоте 2740 м) 1900 каменных орудий, фрагменты костей животных, остатки растений и угля, которым более 30000 лет. Это говорит о том, что люди присутствовали в этом регионе примерно на 10 000 лет раньше, чем считалось ранее.

Ученые определили возраст 59 из найденных артефактов: как показал радиоуглеродный анализ, им около 33 000 лет. "Согласно нашим результатам, находкам - от 33 150 до 31 400 лет", - утверждают ученые. Это говорит о том, что люди могли побывать в Америке до так называемого максимума последнего Ледникового периода, который начался около 26 000 лет назад.

Тем не менее остается открытым вопрос, кто были эти люди, когда и где они появились на континенте и как они оттуда ушли. Ученые не нашли ДНК человека - обитателей пещеры. Обработка каменных орудий, однако, указывает на то, что у них могла быть собственная культура, поскольку орудия значительно отличаются от ранее найденных в Америке.

Фото: Takeshi Inomata / University of Arizona
Найден похожий на аэродром священный объект цивилизации майя

Лезвия, наконечники копий различной формы изготовлены несколькими довольно сложными способами. Большинство этих инструментов, зеленоватого и черного цвета, сделаны не из серого известняка, распространенного здесь, а из плотных разновидностей этой породы. Следовательно, указывают авторы, материал для орудий специально разыскивали, что говорит о "сознательном выборе и глубоких знаниях доступного каменного сырья". Арделеан подчеркивает, что эта коллекция находок представляет каменную культуру, которая не похожа ни на одну из известных на сегодняшний день в Америке.

К слову, это вторая впечатляющая археологическая находка в Мексике за последние несколько недель. В июне археологи обнаружили самый старый и самый большой памятник майя на юге страны.

Общество Наука Общество История

Главное сегодня

Ростуризм предложил упростить правила субсидирования туроператоров
Кремль оценил первые дни работы Дегтярева в Хабаровском крае
Госдума может до конца года отменить комиссии на оплату услуг ЖКХ
Бастрыкин: Нет сомнений относительно причастности Фургала к преступлениям
Полиция Полтавы: Захвативший полицейского мужчина освободил заложника
Чему мы научились за полгода борьбы с COVID-19
Разработчики ЕГЭ рассказали, сколько стобалльников будет в этом году