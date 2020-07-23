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23.07.2020 11:40
Рубрика: Общество

Астрономы впервые получили изображение солнцеподобной звезды

Текст: Наталья Панасенко

Астрономы сделали изображение солнцеподобной звезды в компании двух больших экзопланет. По словам ученых, это первое изображение многопланетной системы вокруг странного солнца. Звезда TYC 8998-760-1 находится на расстоянии 300 световых лет от Земли, и она намного моложе нашего Солнца, сообщается в Astrophysical Journal Letters.

Команда ученых из Европейской организации астрономических исследований в Южном полушарии (ESO) под руководством Александра Бона из Лейденского университета (Нидерланды) сделала этот снимок с помощью "Очень большого телескопа" (VLT), который находится в чилийской пустыне Атакама. Технически совершенная начинка VLT позволяет получать четкие изображения.

Обнаруженная планетная система находится на расстоянии около 300 световых лет от Земли в южном созвездии Муха (лат. Musca). Звезда TYC 8998-760-1, по словам ученых, довольно молодая по меркам Вселенной - ей всего 17 миллионов лет, и она намного младше нашего Солнца.

"Это открытие представляет собой снимок среды, очень похожей на Солнечную систему, но на гораздо более ранней стадии своего развития", - сказал Бон.

На изображении видно, что по диагонали от похожей на солнце звезды TYC 8998-760-1 находятся две яркие точки. Это два молодых газовых гиганта, которые вращаются вокруг своего солнца на расстоянии 160 и 320 астрономических единиц. Для сравнения: газовые планеты Юпитер и Сатурн находятся всего в пяти или десяти астрономических единицах от Солнца.

При этом каждая из этих экзопланет намного тяжелее Юпитера - гиганта Солнечной системы: внутренняя планета превышает его массу в 14 раз, а внешняя - в шесть.

Фото: NASA / JPL-Caltech / MSSS
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Наблюдения за планетной системой TYC 8998-760-1 поможет астрономам лучше понять, как формировалась и развивалась Солнечная система. Кроме того, наблюдение за TYC 8998-760-1 дает прекрасную возможность проверить динамику развития молодых газовых гигантов в таких системах: сформировались ли ее планеты возле звезды или откуда-то мигрировали. Согласно существующей теории, многие из газовых планет впоследствии мигрируют на последнюю орбиту вокруг своей звезды - так изменил свою орбиту Юпитер.

В планах ученых не только исследовать взаимодействие двух экзопланет между собой, говорит Бон, но и "обнаружить менее массивные планеты вокруг этой звезды, что может повлиять на историю Солнечной системы".

Общество Наука Общество Космос

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