"Авито" и "Юла" опровергли сообщения об утечках данных пользователей

Представители онлайн-сервисов "Авито" и "Юла" опровергли информацию об утечках личных данных пользователей. В компаниях заявили, что появившиеся в сети сведения о пользователях содержат только публичные данные, сообщает РИА Новости.

Как заявили в "Авито", проверка данных показала, что личной закрытой информации - электронной почты, паролей, логинов - в выложенных данных нет. Об этом же сообщили и "Юле". Представители сервисов отметили, что в выложенной базе данных содержатся общедоступные сведения из объявлений.

Ранее об утечке данных пользователей "Авито" и "Юла" сообщила газета "Коммерсант". В открытом доступе, по данным издания, оказались сведения об около 600 тысячах пользователей. База данных, выложенная на одном из хакерских сайтов, включала адреса и номера телефонов пользователей